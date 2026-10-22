Mal empfiehlt es sich, ein Restaurant nach einem Führungswechsel umzubenennen, und mal rüttelt man lieber nicht am alten Namen, weil sonst zu viel Geschichte verloren ginge. Die drei neuen Betreiber der Osteria Mugolone , Dominic Oeter, Alexandre Deiana und Simon Gerber, wollen am Namen des eingesessenen Neuhauser Italieners festhalten, der frei ins Bairische übersetzt so viel bedeutet wie „Zum Grantler“.

„Mugolone“ geht auf das gleichnamige Restaurant in Siena zurück, wo Tom Wening, der vorherige Wirt des Münchner Mugolone, zeitweilig lebte. Anfang der Nullerjahre eröffnete der gelernte Koch die Osteria an der Ecke Maillinger- und Blutenburgstraße und hat seitdem seine guten Kontakte nach Italien aufrechterhalten, die ihn mit Delikatessen wie Alba-Trüffel und Fenchel-Salsiccia aus der Toskana versorgen.

Zum vergangenen Jahreswechsel wollte Wening aus persönlichen Gründen die Osteria aufgeben, ehe Oeter, Deiana und Gerber ihm ein Angebot machten. Die drei Freunde und Mugolone-Fans sind hauptberuflich als Barchef, Restaurantfachmann und Veranstaltungskaufmann anderweitig in der Gastronomie beschäftigt. Sie boten dem Wirt an, das Mugolone an ihren freien Tagen als Pop-up auf Zeit weiterzuführen. Wening gefiel die Idee so gut, dass er als Küchenchef an den Herd zurückkehrte.

Die vier reduzierten die Speisekarte auf Wenings „Greatest Hits“ der vergangenen Jahre, darunter seine handgemachten Caramelle mit Trüffel-Parmesan-Füllung sowie Polpette, die jetzt nicht mehr zu Pasta serviert werden, sondern als „Meatball Sandwich“ im Focaccia-Brot. Dazu hat Oeter eine Cocktail-Karte entworfen, in der viel Arbeit steckt: Die Säure im „Amarettini Sour“ etwa extrahiert er aus echten grünen Äpfeln und für den „Genovese“, eine Variation des Gin Basil Smash, legt er geröstete Pinienkerne in Gin ein und setzt einen Basilikum-Cordial selbst an.

Das ursprünglich dreimonatige Sommer-Pop-up wurde um den Oktober verlängert, doch auch nach Ablauf dieses Monats soll nicht Schluss sein. Als „Amici di Mugolone“ will das Betreiber-Trio die ehemalige Osteria fest übernehmen und Anfang des kommenden Jahres wiedereröffnen. In der Zwischenzeit werden die „Amici“ das Lokal umbauen und planen außerdem ein vorweihnachtliches Gastspiel im Coucou Food Market ums Eck (Pop-up „Auf Zeit“, Maillingerstraße 12, Freitag bis Montag 17 bis 24 Uhr, www.osteria-mugolone.de).

Olivenölseminare mit Michaela Bogner

Gutes Olivenöl ist aus der italienischen Küche nicht wegzudenken. Doch woran erkennt man eigentlich, ob man es mit einem hochwertigen Öl zu tun hat? Am Etikett schon mal nicht, weiß Michaela Bogner, und an der Farbe leider auch nicht, weil im Labor oft zusätzlich Chlorophyll ins Öl gegeben werde. Bogner hat sich vor 15 Jahren an der Handelskammer in Florenz zur Olivenöl-Verkosterin ausbilden lassen und betreibt einen Online-Shop für hochqualitatives Olivenöl aus Italien namens SuperOlio.

Jedes Jahr reist sie mehrmals nach Italien, um die Produzenten zu besuchen, von denen sie die Öle für ihren Shop bezieht. Manche Olivenöle der neuen Ernte, die dort gerade beginnt, durfte Bogner bereits vor Ort verkosten.

Nun bietet sie Seminare an, bei denen die Teilnehmenden lernen, hochqualitatives Öl allein anhand von Geruch und Geschmack von Supermarkt-Ware zu unterscheiden. Außerdem gibt Bogner Tipps an die Hand, wie man Olivenöl in der Küche als eigenständige Zutat einsetzen kann und welche gesundheitlichen Vorteile der grüne Alleskönner mit sich bringt; und sie räumt mit Mythen rund ums Olivenöl auf, etwa mit der Frage, ob Bitternoten grundsätzlich ein schlechtes Zeichen sind (Spoiler: nein!) oder ob man Olivenöl erhitzen darf (unbedingt!).

Die Seminare finden in der Truderinger Weinhandlung Walter & Sohn statt. Die Köchin, Autorin und Food-Fotografin Barbara Bonisolli wird ein vegetarisches Hauptgericht kochen, das Bogners Öle optimal zur Geltung bringt. Selbst das kleine Dessert zum Abschluss wird nicht ohne Olivenöl auskommen (SuperOlio Olivenölseminare am 8.11., 14.2. und 18.4. jeweils von 11 bis 14 Uhr, Weinhandlung Walter & Sohn, Karlsburger Str. 63, 105 Euro p.P. inkl. Speisen und Getränke, www.superolio.de).