Eine Gondelfahrt gehört zu den romantischen Erlebnissen in Venedig. Oder auch am Nymphenburger Kanal – nur ohne den Gesang des Gondoliere.

Von Jana Jöbstl

Die Osterferien waren für mich in der Schulzeit immer eine Art Auftakt für den Sommer. Die ersten langen Ferien des Jahres, die ersten Ausflüge zu Eisdielen, Tagestrips in die Berge und die traditionelle Ostereiersuche bei Oma. Pünktlich zur ersten Ferienwoche zeigt sich München nun auch noch von seiner besten Seite: blauer Himmel, Sonnenschein, frühlingshafte Temperaturen. Ideale Voraussetzungen, um die Stadt zu erkunden.

Denn man muss nicht weit fahren, um in oder um München eine erholsame und schöne Zeit zu haben. Französisches Flair verleihen die Boule-Spieler dem Hofgarten, ein bisschen Griechenland lässt sich am Königsplatz erfahren und ein Hauch von Fernost schwebt bekanntlich über dem Westpark. Wie wäre es also mit einer Weltreise durch die Stadt?

Oder man widmet einen kompletten Tag einem der beliebtesten Reiseziele: Schließlich rühmt sich München, die nördlichste Stadt Italiens zu sein. Tatsächlich gibt es unzählige Orte, an denen die "Dolce Vita" gelebt werden kann. Meine Kollegin Francesca Polistina hat sich auf Spurensuche begeben (SZ Plus).

Besonders Kindern und Jugendlichen ist in den kommenden Tagen viel geboten, beispielsweise bei dem Ferienprogramm "Lilalu" von den Johannitern. Hier können Schülerinnen und Schüler in insgesamt 14 Workshops tanzen, zaubern oder skaten. Künstlerisch verausgaben kann man sich zum Beispiel bei der Aktion "Freizeit im Museum" im Bayerischen Nationalmuseum, in der Pinakothek der Moderne oder der Alten Pinakothek. Diese und weitere Freizeit-Tipps hat meine Kollegin Barbara Hordych zusammengefasst.

Und wer einen Ausflug ins Umland unternimmt, kann dies mit einem Halt bei einem der Frühstücks-Cafés verbinden. In den kommenden Tagen stellen wir jeden Tag ein Café aus den umliegenden Landkreisen vor. Den Anfang macht das Bio-Café Goldammer in Dießen direkt am Ammersee. Sie sehen: das volle Programm ist möglich.

Und wer das Osterferiengefühl noch etwas länger erhalten möchte, darf sich nach zwei Jahren Pandemie-Pause wieder auf das Frühlingsfest freuen. Auf der Theresienwiese wird schon fleißig aufgebaut, ab dem 22. April wird auf dem Oktoberfestgelände gefeiert. Und auch der Riesenflohmarkt des Bayerischen Roten Kreuzes findet wieder statt: Schnäppchenjäger und Verkäuferinnen sollten sich den 30. April in den Kalender eintragen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Was das Gesundheitsreferat alles wissen will Wer seine Corona-Quarantäne vorzeitig beenden will, muss Auskunft geben über Dinge, die mit der Infektion nichts zu tun haben. Alles gesetzlich festgelegt und in Ordnung, sagt das Referat.

Porsche rammt Taxi - schuld ist der Fahrgast Ein Mann steigt ins Taxi, in diesem Moment prallt ein Porsche in den Wagen. Doch der Fahrer ist nicht verantwortlich für den Unfall, urteilt das Münchner Landgericht.

Spurensuche nach dem tödlichen Streit am Stachus Bei dem Mann, der am Sonntagmorgen an seinen Stichverletzungen starb, handelt es sich um einen 25 Jahre alten Somalier. In jüngerer Vergangenheit hat es einige aufsehenerregende Messer-Attacken gegeben.

Großhesseloher Wehr ab sofort denkmalgeschützt Die Stadtwerke wollten die Sperranlage von Herbst an umbauen, was unter anderem Wassersportler kritisiert hatten. Nun muss das Unternehmen womöglich umplanen.

Brutzeit: Warnung vor Betreten der Kiesbänke an der Isar Um gefährdete Vögel wie Flussuferläufer und Flussregenpfeifer zu schützen, werden im Isartal Schutzzonen eingerichtet. Wo diese genau sind und was noch zu beachten ist.

Stadt will Baustellen künftig digital planen In Zukunft soll eine Karte im Internet zeigen, wo überall gearbeitet wird - und wo deswegen Staus drohen.

MÜNCHEN ERLESEN

GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg