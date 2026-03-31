Mit Frühlingsbeginn und der Osterzeit kommt auch Nachwuchs in den Tierpark Hellabrunn . Derzeit sind dort junge Schimpansen, Faultiere, Takins und Nyalas zu sehen. Vielleicht hoppelt und huscht auch mal der Osterhase vorbei? Wer den echten Osterhasen nicht erspäht, findet ihn – oder Ostereier und Küken – vielleicht aber als Holz-Silhouette von Karfreitag bis Ostermontag in ausgewählten Tieranlagen versteckt. Die Holzfiguren sind Teil einer langjährigen Oster-Tradition im Tierpark: der Oster-Rallye.

Osterhasen und Küken aus Holz verstecken sich zwischen ihren tierischen Mitbewohnern im Tierpark Hellabrunn. Tierpark Hellabrunn

Wer alle gefundenen Holz-Silhouetten auf der Teilnahmekarte einträgt und diese anschließend in eine Box am Ausgang wirft, nimmt an einem Gewinnspiel teil. Besonders eifrige Sucherinnen und Sucher können sich davor bei einem Osterbrunch im Tierpark-Restaurant Marché stärken. Eine Reservierung wird empfohlen (weitere Infos unter: www.hellabrunn.de).

Inzwischen schon eine Tradition: das Osterfest im Olympiapark. Martin Hangen

Wie die Rallye im Tierpark ist auch das Osterfest im Olympiapark schon lange so etwas wie eine österliche Tradition in München. Am Ostersonntag gibt es von elf bis 17 Uhr Programm für die ganze Familie. Dazu zählen Tricks und Witze des Zauberclowns Manu, Geschichten aus dem Märchenzelt, Bastelstationen und Kinderschminken. Die Münchner Schausteller sind auch vor Ort. Für eine klassische Ostereiersuche – aber in einem ganz anderen Setting – lohnt es sich, am Ostersonntag und Ostermontag einen Abstecher in die Allianz-Arena und das FC Bayern Museum zu machen. Dort sind in der gesamten Ausstellung Ostereier versteckt. Die Suche und das Lösen des Rätsels zwischen Trikots, Pokalen und Fußbällen ist nicht nur für die Kleinen, sondern für alle FC-Bayern-Fans gedacht. Um an der Suche teilzunehmen, ist der Museumseintritt erforderlich. Falls Fußball nicht ganz das Richtige ist, Museen aber schon, dann besteht kein Grund zur Sorge. Denn auch in der Archäologischen Staatssammlung am Englischen Garten hat der Osterhase ein paar bunte Eier vorbeigebracht (weitere Infos unter: www.olympiapark.de, allianz-arena.com und www.archaeologie.bayern).

Im offenen Programm des Kinderkunsthauses können sich schon Kinder ab zwei Jahren kreativ ausprobieren. Kinderkunsthaus München

Auch in der Ausstellung „Seth’s Spielträume“ im Kunstlabor 2 warten am Karsamstag viele Ostereier darauf, inmitten der Kunstwerke von Kindern entdeckt zu werden. Nicht suchen, dafür aber gestalten können junge Kreative im Kinderkunsthaus, der gemeinnützigen Einrichtung der Schauspielerin, Sängerin und Autorin Alexandra Helmig und des Mixtvision-Verlegers Sebastian Zembol in Schwabing. Die Kreativ-Workshops in den Osterferien sind zwar schon ausgebucht, aber dafür sind am Karfreitag und am Ostermontag von 10 bis 13.30 Uhr noch Plätze im offenen Programm frei.

Hier gibt es ein vielseitiges Angebot in der Kreativwerkstatt und im Medienlabor. Zwei- bis 14-Jährige können in Begleitung von Eltern, Großeltern oder Freunden malen, Stop-Motion-Filme drehen, drucken, bauen, fotografieren und vieles mehr. Wer den Termin am Karfreitag wahrnimmt, bekommt noch rechtzeitig vor Ostern Dekorationen oder Geschenke fertig. Das gilt auch für das Angebot im Feierwerk Dschungelpalast. Da gibt es am 1. und 2. April von 14.30 bis 18 Uhr Osterbasteleien für Kinder ab 4 Jahren (weitere Infos unter: www. kunstlabor.org und www.kinderkunsthaus.de sowie www.feierwerk.de).

Viele Menschen verbringen die Osterfeiertage mit der Familie oder Freunden. Doch nicht alle haben diese Möglichkeit, und daher gibt es im Gemeindehaus der Lutherkirche in Giesing ein besonderes Angebot für alle Menschen, die allein sind oder jemand Liebes vermissen. Am Ostersonntag lädt die evangelische Pfarrei zum gemeinsamen Vorbereiten und Essen des Osterbrunchs. Anschließend gibt es die Möglichkeit, einen Blumentopf zu gestalten und etwas Neues zu pflanzen. Das ist auch symbolisch gemeint (weitere Infos unter: www.lutherkirche-muenchen.de).

Diese österlichen Events lassen sich gut mit Ausflügen verbinden

Auch das Franz Marc Museum schmückt sich österlich und bietet Bastel-Workshops für Kinder. Verena Wendt/Franz Marc Museum

Wen es an den Feiertagen hinaus aus der Stadt und ins Grüne zieht, der könnte den Jexhof in Schöngeising besuchen. Hier findet auch ein Osterprogramm statt: Ostereier filzen für Kinder am Karsamstag von 13.30 bis 15.30 Uhr im Bauernhofmuseum, eine Ostereiersuche und der Osterbrauch „Oarwoagln“ am Ostermontag. Möchte man München noch weiter hinter sich lassen, ist ein Abstecher nach Kochel am See eine attraktive Option. Das Franz Marc Museum, das dort zwischen Bergen und See eingebettet ist, zeigt Kunstwerke des Münchner Malers Franz Marc und seiner Weggefährten des Blauen Reiter.

Neben dem Museumsbesuch gibt es speziell für Kinder in den Osterferien wieder täglich wechselnde Kreativ-Workshops, die von Museumspädagogen betreut werden. Am 2. April von 10.15 bis 13.15 Uhr können Kinder bemaltes Seidenpaper zu Blumen falten und anschließend daraus Ostersträuße gestalten. Am Karfreitag werden von 10.15 bis 13.15 Uhr unter anderem Burgen und Schiffe gebaut – aus Holz und Leim und mit Hammer und Nägeln. Achtung, Farbexplosion: Am Ostermontag können Nachwuchskünstler sich beim Actionpainting austoben (weitere Infos unter: www.jexhof.de und www.franz-marc-museum.de).

Bei den Kunst-, Kultur- und Ostertagen im Jagdschloss Grünau gibt es allerhand Österliches und Frühlingshaftes zu sehen und zu probieren. Hatice Vardar/Jagdschloss Grünau

Ebenfalls lohnt sich die etwa eineinviertelstündige Fahrt zum Jagdschloss Grünau in Neuburg an der Donau. Nicht nur wegen des schönen Ambientes – von Karsamstag bis Ostermontag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, gibt es dort bei den Kunst-, Kultur- und Ostertagen allerhand zu sehen und zu probieren. Der Ostermarkt mit den mehr als 80 Ausstellern ist mittlerweile eine Tradition geworden. Es gibt Handwerkskunst aller Art und Gartenaccessoires zu erwerben, und Speisen, Musik und Tanz aus der ganzen Welt laden zum Verweilen ein. Für die Kinder werden Vorführungen des Kasperltheaters, Bogenschießen und Fahrten auf einem Karussell angeboten.

Nicht nur im Jagdschloss Grünau geht es österlich zu, auch in der Burg Grünwald. Dort sind am Ostersonntag und Ostermontag im Burghof und im Museum (Schoko-)Eier versteckt. Wer die schlafende Prinzessin im Schloss nicht findet, hat vielleicht im Märchenwald im Isartal mehr Glück. In den Fahrgeschäften und Attraktionen spiegeln sich die Geschichten und Figuren von mehr als 20 Märchen wider. Der Freizeitpark hat, wie jedes Jahr, acht Tage vor Ostern eröffnet (weitere Infos unter: www.kunst-kultur-garten.de und www.maerchenwald-isartal.de).

In Stücken wie „Kasperl und das Drachenei“ sprechen Kasperl, Seppl und die Großmutter eine bairische Mundart-Variante, die auch Zugezogene gut verstehen können. Kasperls Spuikastl

Nicht nur Schlösser und Märchenwälder, auch Freilichtmuseen erweisen sich als charmante und schöne Ausflugsziele. Genau passend zur Osterzeit haben viele von ihnen am 28. März eröffnet. So auch das Freilichtmuseum Markus Wasmeier in Schliersee. Am Ostersonntag und Ostermontag erwartet das Puppenspieler-Paar Traudl und Peter Schröder mit „Kasperls Spuikastl“ Kinder und Familien. In dem Stück „Kasperl und das Drachenei“ schenkt der Osterhase der Oma ein großes Osterei, das am Ende gar keines ist und ein Chaos zur Folge hat. Gespielt wird das Kasperlstück jeweils um 13 Uhr. Wer nicht genug bekommen kann, hat um 14.30 die Möglichkeit, sich ein zweites Stück anzusehen. In „Kasperl und die drei Wünsche“ wünscht sich Sepperl das Falsche und braucht dann dringend Kasperls Hilfe. Im altbayerischen Dorf gibt es eine Ausstellung von Ostereiern, die von dem Betreiber des Freilichtmuseums sowie ehemaligen deutschen Skirennläufer Markus Wasmeier und seinem Vater verziert wurden. Ein paar von ihnen haben sich aber im Garten versteckt.

In den Anlagen der Freilichtmuseen sind für die Kinder Ostereier oder kleine Käfer versteckt. Freilichtmuseum Glentleiten

Ausnahmsweise keine Eier, aber kleine Käfer sind auf dem Gelände des Freilichtmuseums Glentleiten in Oberbayern zu finden. Kinder können sie anschließend gegen bunt eingefärbte Bio-Eier tauschen. Am Vormittag gibt es auch die Möglichkeit, in der Oster-Werkstatt zu basteln und Stoff- und Papierdruck auszuprobieren. Von 13 bis 15 Uhr erzählt Ursula Weber die Lieblingsgeschichten vom Osterhasen. Wer dem Freilichtmuseum schon vor dem Osterwochenende einen Besuch abstatten will und auf Kinderprogramm zählt, kann dort am 2. und 3. April Geschirrstücke mit bunten Tonfarben bemalen, mit Vorlagen aus den 1920er-Jahren schablonieren, Wolle zu Garn spinnen und Ritzdekor ausprobieren (weitere Infos unter: www.wasmeier.de und www.glentleiten.de).

Ein bisschen von allem bietet der Tölzer Ostermarkt. In der Marktstraße in Bad Tölz verkaufen bis 6. April (außer Karfreitag) rund 35 Stände Kunsthandwerk, handbemalte Ostereier, Palmbuschen und Kulinarik. Am Ostersonntag spielt Live-Musik und es gibt Programm für die Kinder, Basteleien im Stadtmuseum, den uralten bayerischen Osterbrauch „Oarscheim“ und eine Osternesterlsuche (weitere Infos unter: www.bad-toelz.de).