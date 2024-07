Der sexuelle Übergriff geschah am 28. Juni nachts gegen 2 Uhr. Als sich die Frau auf dem Nachhauseweg vom Dienst im Bereich der Orleansstraße auf eine Bank setzte, wurde sie von einem Mann angesprochen und unvermittelt zu Boden gestoßen. Dort begann der Täter, die 30-Jährige zu küssen und sexuelle Handlungen an ihr zu vollziehen. Die Frau wehrte sich massiv und konnte flüchten. Sie vertraute sich einem Passanten an, der den Polizeinotruf 110 verständigte.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen rasch ermitteln. Am Dienstag gegen 19 Uhr wurde ein 46-Jähriger am Ostbahnhof verhaftet.