Ein stark alkoholisierter 48-Jähriger hat am Dienstagnachmittag auf den Bahnsteig 5 des Münchner Ostbahnhofs uriniert und Reisende belästigt. Alarmierte Beamte der Bundespolizei fanden den Störer wenig später in einer öffentlichen Toilettenanlage.

Während der Identitätsfeststellung sei der Mann aus Markt Schwaben zunehmend aggressiver geworden, berichtet die Bundespolizei. Er habe versucht, die Beamten zu schlagen und zu treten. Nur mit der Unterstützung weiterer Bundespolizisten konnte der Mann gefesselt und zur Wache im Ostbahnhof gebracht werden. Dagegen leistete der 48-Jährige Widerstand. Zudem beleidigte und bedrohte er die Streifen.

Nach Rücksprache mit einer Richterin am Amtsgericht München blieb der mit 2,83 Promille alkoholisierte Mann erst einmal in polizeilichem Gewahrsam. Gegen Abend hatte er sich dann so weit beruhigt, dass er nach Hause geschickt werden konnte. Ein Ermittlungsverfahren hat er trotzdem am Hals.