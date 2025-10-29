Zum Hauptinhalt springen

BundespolizeiBetrunkener uriniert und randaliert am Ostbahnhof

Die Bundespolizei war am Ostbahnhof gefragt, wo ein 48-Jähriger
Die Bundespolizei war am Ostbahnhof gefragt, wo ein 48-Jähriger (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Auch mehrere Bundespolizisten greift der 48-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg an. Jetzt wird gegen ihn ermittelt.

Ein stark alkoholisierter 48-Jähriger hat am Dienstagnachmittag auf den Bahnsteig 5 des Münchner Ostbahnhofs uriniert und Reisende belästigt. Alarmierte Beamte der Bundespolizei fanden den Störer wenig später in einer öffentlichen Toilettenanlage.

Während der Identitätsfeststellung sei der Mann aus Markt Schwaben zunehmend aggressiver geworden, berichtet die Bundespolizei. Er habe versucht, die Beamten zu schlagen und zu treten. Nur mit der Unterstützung weiterer Bundespolizisten konnte der Mann gefesselt und zur Wache im Ostbahnhof gebracht werden. Dagegen leistete der 48-Jährige Widerstand. Zudem beleidigte und bedrohte er die Streifen.

Nach Rücksprache mit einer Richterin am Amtsgericht München blieb der mit 2,83 Promille alkoholisierte Mann erst einmal in polizeilichem Gewahrsam. Gegen Abend hatte er sich dann so weit beruhigt, dass er nach Hause geschickt werden konnte. Ein Ermittlungsverfahren hat er trotzdem am Hals.

© SZ/bm - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Katholische Kirche
:Priester soll 18-Jährige im Pfarrhaus vergewaltigt haben

Eine Familie in Not wendet sich an den Geistlichen – der soll mit der Mutter eine Affäre angefangen und die Tochter missbraucht haben. Beim Prozess kommt zutage, was sich im Pfarrheim abgespielt haben soll.

SZ PlusVon Susi Wimmer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite