Ein 53 Jahre alter Mann hat am Freitagabend am Ostbahnhof Reisende angerempelt und beschimpft. Anschließend ging der Betrunkene auf eine Mitarbeiterin der Deutsche Bahn Sicherheit los. Auf dem Revier der Bundespolizei zeigte sich der Markt Schwabener auch gegenüber den Beamten uneinsichtig und aggressiv. Bei der Anzeigenaufnahme ballte er seine Fäuste, stellte sich in Kampfstellung einem Bundespolizisten gegenüber und drohte, ihn "fertigzumachen". Dann versuchte er nach dem Beamten zu schlagen. Zudem rief er rechtsradikale Parolen und hob den Arm zum Hitlergruß.