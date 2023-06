Der "Orpheus" in der Pasinger Fabrik kommt schwerfällig in die Gänge und nimmt zum Ende hin Fahrt auf.

Von Klaus Kalchschmid

Nach der Pause ist alles ganz anders bei der Premiere des "Orpheus"-Projekts in der Pasinger Fabrik. Da gibt Pluto gleichermaßen selbstvergessen wie supereitel den immer noch sehr gelenkigen Ballerino und nervt damit seine vergnügungssüchtige Gattin Persephone, die gerade von ihrem alljährlichen Ausflug auf die Erde in ihrer Funktion als Fruchtbarkeitsgöttin und von einem Techtelmechtel mit Jupiter in den Hades zurückgekehrt ist.