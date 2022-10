Von Klaus Kalchschmid

Noch Musiklehrer am Max-Gymnasium in Schwabing und später lange Jahre an der Musikhochschule tätig, gründete Gerd Guglhör 1980 in München den "Großen Chor des Akademischen Gesangsvereins". Doch "weil der immer nur während des Semesters probte und ich einfach immer einen Chor brauche", ging aus diesem Ensemble zwei Jahre später ein aus 19 Mitgliedern bestehender "Kammerchor des AGV" hervor. Bis 1990 wuchs er auf 60 Mitglieder an, löste die Verbindung zum großen Chor und nannte sich "Orpheus Chor München".

Seit Jahren zählt er zu den absoluten Spitzen-Ensembles der wahrlich reichen (Laien-)Chor-Szene der Stadt. Sei es durch außergewöhnlich spannende Programme, sei es durch die ungemein hohe Qualität des Musizierens ist jedes Konzert dieses Chors ein beglückendes Erlebnis. Immer wieder frappierend zu hören, wie schlank, prägnant und den Prinzipien der historischen Aufführungspraxis folgend dieses Ensemble singen kann. "Denn", so Guglhör, "wenn etwas emotional wirken soll, geht das nicht mit Säuseln, aber ein Forte darf auch nie knallen. Aus Rhythmus und dem Zusammenwirken zwischen Vokalen und Konsonanten, die ein großes Oberton-Spektrum ergeben, muss so etwas wie ein Groove entstehen."

Die klanglich üppigen doppelchörigen Werke des Barock, die Romantik, aber auch Zeitgenössisches stehen heute im Fokus. Zahlreiche CDs wurden veröffentlicht, so das Gesamtwerk von Heinrich Kaminski, eine doppelchörige Messe des Münchner Hofkapellmeisters Franz Lachner, die Ersteinspielung des Requiems von Abbé Vogler oder eine Uraufführung wie "Der Seele Ruh'" von Roland Kunz. Seit 2015 ist der Orpheus Chor regelmäßig zu Gast bei der Residenzwoche. Dieses Jahr beschließt er sie zu deren 20-jährigem Bestehen am Sonntag, 16. Oktober (17 Uhr) in Schloss Schleißheim mit drei Werken Georg Friedrich Händels ("Dixit Dominus", "Zadok the Priest" sowie der "Ode for St. Cecilia's Day") und feiert damit zugleich seinen 40. Geburtstag. Das ist doppelt schön.