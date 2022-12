Von Pep Rooney

Es gab Zeiten, da hätte man das Platzl auch in Schuhbeck-Eck oder Schuhbeck-Platz umbenennen können. So präsent war der Starkoch dort einst mit mehreren Läden, auch die Gastronomie im Orlando-Haus betrieb er seit 2007. Das alles ist inzwischen bekanntermaßen Geschichte. Und man muss an dieser Stelle nicht noch einmal den Aufstieg und Fall Schuhbecks, der voraussichtlich demnächst ins Gefängnis muss, in aller Ausführlichkeit erzählen. Aber natürlich denkt man immer noch an ihn, wenn man die Orlandostraße Richtung Platzl entlanggeht. Doch sobald man die Pforten des neuen Restaurants Ornella im Orlando-Haus passiert hat, weht einem so viel frischer Wind entgegen, dass jegliche Gedanken an den früheren Pächter schnell verfliegen.

Die neuen Betreiber sind in München bekannte Gastronomen. Ulrich Springer (Café Reitschule), Friedemann Findeis (L'Osteria) und Dino Klemencic (Rocca Riviera) haben sich vorgenommen, dem Platzl neues Leben einzuhauchen. Das geht schon mal mit der Optik des Lokals los.

In das denkmalgeschützte Gewölbe, das vormals mit allerlei Kronleuchtern, schwerem Mobiliar und gekacheltem Fußboden aus der Zeit gefallen schien, ist nun dank der Innenarchitekten Daniel Hildmann und Daniela Wilke die Moderne eingezogen. Rund ein Jahr hat der Umbau gedauert. Die Herausforderung, das reich verzierte historische Ambiente zeitgemäß aufzumöbeln, hat das Duo gemeistert. Nun lassen sich die Gäste auf Lederbänken oder stylischen Polsterstühlen nieder, die in verschiedenen dezenten Farben gehalten sind, alles angenehm ausgeleuchtet. Die Bar am Ende des Raums strahlt die nötige Lässigkeit aus für einen Ort, der als "Bar & Restaurant" neue Akzente setzen will.

Detailansicht öffnen Zeitgemäß aufgemöbelt: Die Gäste sitzen jetzt auf Lederbänken oder stylischen Polsterstühlen. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Bar-Karte ist so ausführlich, dass sie bei Gelegenheit vielleicht eine gesonderte Betrachtung wert ist. Uns interessierte vor allem das Essen. Einen Laden mit italienisch-japanischer Küche kannten wir vorher auch noch nicht, entsprechend gespannt waren wir auf diese Mischung - und auch ein wenig skeptisch. Denn beim Begriff Fusionsküche geht beim Autor und den anderen Testessern aus Erfahrung der innere Alarm los, zu oft schon wurde ihnen unter diesem Label allzu Vogelwildes vorgesetzt.

Um gleich vorab zu entwarnen: Das war bei unseren Besuchen im Ornella nicht der Fall. Kreativität schlägt hier nicht in Verwirrung um, die Zusammenstellung der Gerichte war durchaus stimmig, zumindest in den meisten Fällen.

Ein Volltreffer war der zarte und würzige Teriyaki-Oktopus, der für eine Vorspeise mit 26 Euro das Budget schon etwas überproportional belastet, aber sein Geld wert war. Der hervorragende Auberginenauflauf alla Parmigiana (18), serviert mit einer Burrata-Kugel auf Rucola, hatte zusammen mit der Tomatensauce einen gelungenen Umami-Dreh, der einen an die Kindheitstage und die ersten begeisternden Begegnungen mit der italienischen Kost erinnerte. Ein mediterran-asiatisches Highlight war auch der auf der Haut gebratene Wolfsbarsch (33) mit Yuzu-Fenchel und Shiitake-Pilzen, perfekt gegart war auch der gegrillte Seehecht mit Spinat, Kimizu (eine Art Mayonnaise) und Trüffel (35). Auch das Wolfsbarsch-Carpaccio (23) überzeugte, ebenso die eher klassischen Orecchiette mit Salsiccia-Ragout (18) sowie die - jetzt wird's wieder kostspielig - Spaghetti alla chitarra mit Hummer, Thaispargel und Tomatenconfit (37). Sehr empfehlenswert ist auch die Sushi-Platte "Ornella Omakase" (45).

Detailansicht öffnen Rund ein Jahr hat der Umbau in den denkmalgeschützten Räumen gedauert. (Foto: Stephan Rumpf)

Außen schön kross und innen saftig war auch das gegrillte Stubenküken mit Pak Choi (34), das Filet Mignon vom Angus-Rind (39 Euro für 200 Gramm) auf den Punkt perfekt.

Womit wir beim Tadel wären, der vor allem die Beilagen betrifft: Ob es der "Trüffel-Jus" war (9 Euro), die mit Oregano gewürzten Pommes Frites (7 Euro) oder das gegrillte Gemüse (12 Euro): Das alles war so lieblos, da fragt man sich, warum so etwas überhaupt auf der Karte steht. Es ist schon rätselhaft: Auf der einen Seite bietet das Ornella eine wirklich hochwertige und interessante Küche an. Auf der Karte findet man zum Beispiel auch ein Kaviar-Tasting für 185 Euro, für den Fall, dass der Gaumen mal einen dekadenten Kick braucht. Und dann Beilagen, die so gar nicht zum restlichen Niveau passten?

Das Service-Personal kann jedenfalls nichts dafür. Alle waren bei unseren Besuchen außergewöhnlich herzlich und zugewandt. Seien noch die Getränke-Preise erwähnt. Der Chardonnay von Alois Lageder, liegt mit 13 Euro für ein 0,2-Glas auf gewohnt hohem Münchner Niveau, der Grauburgunder aus der Pfalz kam auf 14 Euro. Da lohnt es sich, gleich eine Flasche zu bestellen, zum Beispiel den wunderbar erfrischenden Sauvignon von Winkl (59). Überhaupt weist die von offensichtlichen Kennern erstellte Weinkarte eine breite Auswahl an Flaschen für jeden Geldbeutel auf.

Allzu viel Durst sollte man aber nicht haben: Die Flasche Mineralwasser Adelholzener Sprudel kostet stolze 8,50 Euro, die Halbe Augustiner ist mit 4,60 Euro für diese Lage fast schon wieder günstig.

Ornella Bar & Restaurant, Platzl 4; Telefon: 089/26 20 15 60; www.ornella.de; Öffnungszeiten: Mo 18 bis 24 Uhr; Di,Mi,Do 12.30 bis 24 Uhr; Fr, Sa 12.30 bis 1 Uhr; Sonntag Ruhetag

