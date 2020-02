Wegen der Orkanwarnung bleiben die Schulen in der Stadt und im Landkreis München heute geschlossen. Ebenso in der Region München. Dies meldete der Bayerische Rundfunk am frühen Sonntagabend. Die Kinderbetreuung sei sicher gestellt. Auch am Flughafen wird es wegen des Orkans "Sabine" zu starken Beeinträchtigungen kommen. Die Lufthansa hat entschieden, in München am Montag alle Kontinentalflüge bis 13 Uhr und alle Interkontinentalflüge bis 14 Uhr auszusetzen. Die Deutsche Bahn hat unterdessen neben einem Sturmblog auch eine kostenlose Hotline (08000 99 66 33) eingerichtet. Generell werden Fahrgäste gebeten, sich vor Fahrtantritt über die Lage zu informieren. "Wir beobachten die Wetterlage ganz genau", sagte ein Sprecher. Der Tierpark Hellabrunn in München wird am Montag seine Tore ebenfalls nicht für Besucher öffnen.