16. Oktober 2018, 20:56 Uhr Orient-Tagung Tausendundeine Macht

Auf Schloss Blutenburg diskutieren Wissenschaftler über Bilder und Stereotypen der Orientrezeption

Von Barbara Hordych

Sucht man nach einer Quintessenz in den Ausprägungen des westlichen Orientbildes, dann findet man sie am ehesten in deren Widersprüchlichkeit. Beispielsweise in Bezug auf das Frauenbild. "Einerseits kursiert bei uns die Vorstellung der unterdrückten und verschleierten Frau in der arabischen Welt. Dem gegenüber stehen Versprechungen von erotischen Genüssen, die insbesondere das gehobene Bürgertum des 19. Jahrhunderts faszinierten. Wie passt das zusammen?" Das fragt Markus May, außerordentlicher Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Ludwig-Maximilians-Universität.

Konkurrierende Vorstellungen existieren auch in Hinsicht ...