Als Kind wurde sie oft um ihre Eltern beneidet. Nicht etwa, weil diese nie bei den Elternsprechstunden aufmarschierten und von den Lehrern irgendwelchen Quatsch forderten, der für die Schüler Stress zur Folge gehabt hätte. Auch nicht, weil sie die Tochter mit sonntäglichen Familienprogrammen verschonten und diese deshalb als Spielkameradin jederzeit zur Verfügung stand. Nein.

Die Eltern standen bei ihren Freunden deshalb hoch im Kurs, weil Vater und Mutter in ihrer Freizeit Tanzmusik machten - Schlager, Rock, Pop und dergleichen - und deshalb als "modern" galten. Das war im übrigen auch der Grund, warum sie keine Zeit fanden für Elternabende und Sonntagsausflüge. Die Mutter sang die Charts, die damals noch Hitparade hießen, rauf und runter, der Vater spielte erst Saxofon, dann Akkordeon und später Orgel in einer Band namens Schwarzer Panther. Noch heute ächzt der Keller des elterlichen Hauses unter den Altlasten!

Dass die musikalische Begabung der Eltern sich auf die Tochter vererbt hatte, bewies diese anfangs vokal, indem sie, kaum dass sie sprechen konnte, lauthals ihre ersten Liedchen schmetterte. Man musste sie nicht zweimal fragen, ob sie Verwandten und Besuchern etwas vorsingen wollte. Vater schnallte sich das Akkordeon um, und schon stimmte das Töchterchen, oft gemeinsam mit Muttern, populäres Liedgut an.

Dann wollte die Tochter auch ein Instrument erlernen. Da der Vater als zweites Hobby den Kindern des Dorfes Musikunterricht erteilte, schien sie leichtes Spiel zu haben. Doch weit gefehlt! Nicht nur, dass sie zunächst Akkordeon erlernen musste, obwohl sie viel lieber an der zweimanualigen Orgel des Vaters aus dem Hause Yamaha Platz genommen hätte. Nein, der Vater, ein absoluter Autodidakt, war der Ansicht, dass auch sie das Instrument quasi von alleine erlernen würde. Mit dem Satz: "Diese Stücke übst du schön, und wenn du sie kannst, kommst du wieder", schickte er sie nach fünfminütiger Unterweisung regelmäßig von dannen. Dank eines gewissen Talents gelang es ihr dennoch, alsbald einige Stücke akkurat vorzutragen. Und sobald sie ihren Willen durchgesetzt und zur Orgel gewechselt hatte, tat sie dies auch mit großer Spielfreude.

Ihrer vermutlich glänzenden Karriere als Organistin - mittlerweile nannte sie eine Hammond ihr eigen und zog bei der Bach'schen Toccata sämtliche Register - stand im zarten Alter von neun Jahren jedoch etwas im Wege, das sie noch mehr reizte, als alle Tasten und Pedale: ein Schlagzeug. Selbiges hatte ein Bruder angeschafft, um seinerseits in die musikalischen Fußstapfen der Eltern zu treten. Es war in dem Raum aufgebaut, in dem die Musikschüler des Vaters sich zur Probe trafen. Und so dauerte es nicht lange, und sie trommelte begeistert die ersten Stücke mit. Aus den Wander- und Heimatliedern wurden bald Pop- und Rocksongs, aus dem Akkordeon- und Gitarrenensemble eine Band mit Keyboard, Gitarren, Bass und - Schlagzeug. Fünf Mädchen, sie trommelnd und singend und mit zwölf die Jüngste, die anderen zwei bis drei Jahre älter, die Bassistin auch noch des Saxofon- und Querflötenspiels mächtig: The Lady-Generation - wie war der Name ihnen später peinlich! - war geboren.

Sie coverten alles, was ihnen unterkam, bestritten kleine Gigs in Vereinsheimen und traten wie seltene Vögel öfter als Vorgruppe von lokalen - natürlich männlichen! - Bands auf. Doch dann meuterten die Freunde der Teenage-Musikerinnen, weil sie ihre Freundinnen am Wochenende "immer nur" auf der Bühne zu sehen bekamen. Drei Jahre lang hatten sie einen Riesenspaß gehabt. Dann war Schluss. Sie war gerade 15. Das alte Ludwig-Schlagzeug hat sie noch, ebenso die Hammond.

Viele Jahre später sang sie in einer anderen Band, in der sie auch mal Schlagzeug spielen durfte - und fühlte sich wieder wie jener seltene Vogel aus Kindertagen.