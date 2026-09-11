Als Axel Kroell in Dortmund Schlagzeug studierte, da waren ihm Organisten mehr als fremd. Damals, lange vor der Jahrtausendwende, gab es fast keine Stücke für Orgel und Schlagzeug. Dann ging Kroell nach New York, wurde als Aufnahmeleiter ein äußerst erfolgreicher Musikproduzent (mittlerweile fünf Millionen verkaufte Alben), doch noch immer gab es keine Orgel in seinem Leben. Das änderte sich auch nicht, als er sein Studio vor mehr als 30 Jahren nach München verlegte. Der Erfolg blieb ihm treu, die Orgel fremd. Aber dann kam die Seuche, vulgo Corona, und änderte aller Leben. Auch das von Axel Kroell.