Von Egbert Tholl, München

Die Orgel als Netflix-Star. Das fällt einem auch nur wegen Corona ein. Tatsächlich kam die Idee zum ersten Internationalem Orgel Online Festival während eines der Lockdowns auf. Aber diese Idee führte zu etwas viel Größerem. Denn ein Festival mit mehr als 30 Orgeln hat ein Problem: Die Instrumente lassen sich nicht bewegen, man müsste ganze Kirchen und Konzertsäle verschieben, in die die Orgeln jeweils eingebaut sind, allesamt Unikate, ohne die Raumakustik nicht denkbar. Die Lösung also, Corona hin oder her: online.

Der Münchner Organist Hansjörg Albrecht ist der künstlerische Leiter des Festivals, Albert Ginthör, vor seinem "Ruhestand" Geiger im Gärtnerplatzorchester, und Axel Kroell übernahmen die Organisation. Ziel ist es, herausragende Beispiele der Gattung weltweit zu präsentieren. Und zwar nicht nur die Instrumente, sondern auch die zu ihnen gehörigen Menschen und ein bisschen die Städte, in denen die Orgeln stehen. Also fragte man weltweit - und sammelte eigens dafür produzierte Filme aus mehr als 30 Städten, über die "Königinnen der Instrumente" und die Organistinnen und Organisten, die sie bedienen. Aus Paris (Olivier Latry) und vom Bachfest Leipzig, aus Tokio (Kensuke Ohira) und aus dem Wiener Stephansdom (Konstantin Reymaier), aus den Domen von Köln und Mailand, aus Südafrika, Australien, Seoul, Taiwan, Peking. Das ist nur eine Auswahl. Zu dieser gehört auch ein Bayern-Special und ein Beitrag aus der Ukraine.

Prominent besetzte Live-Konzerte

Neben den Filmen kann man sich auch zu echten Live-Events anmelden, an Diskussionsrunden und Workshops teilnehmen. Diese sind prominent besetzt, etwa mit Latry (Notre Dame Paris), Steven Tharp (New York), Iveta Apkalna (Konzertorganistin der Elbphilharmonie), Cameron Carpenter (derzeit irrster Konzertorganist), Paul Jacobs (Juilliard School New York), Tony Liu (Orgelsachverständiger der größten Orgel Asiens in Taiwan), dem Orgelbauer Philipp Klais und Hansjörg Albrecht selbst. Man kann sich dazu einen richtigen Online-Stundenplan erstellen. Kostenlos sind alle Gesprächsrunden, aber um Spenden wird dringend gebeten: Das IOOF hat keinen Sponsor, aber Kosten von etwa einer halben Million Euro.

Karten für die Filme und Masterclasses sind einzeln erhältlich (zwölf Euro), es gibt deutlich ermäßigte Fünfer- und Zehnerbündel und einen Festivalpass für 150 Euro. Da kann man dann wirklich 14 Tage allein mit Orgeln verbringen. Das Festival beginnt am 18. April um 0.00 Uhr und endet am 1. Mai.

Philipp Klais aus der weltberühmten Orgelbauer-Familie arbeitet derzeit noch an dem Instrument im Passauer Dom. Auf ihn kommt aber bald eine enorme Aufgabe zu: Für die Renovierung des Gasteigs muss die Orgel in der Philharmonie ausgebaut, gelagert, und wieder eingebaut werden. Pfeife für Pfeife. Wie man sich das vorzustellen hat, danach kann man Klais nun fragen.

Internationales Online Orgel Festival (IOOF), von 18. April bis 1. Mai, Karten und Infos unter: https://io-of.org/