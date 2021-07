Von Sabine Buchwald

Daniel ist dreieinhalb Jahre alt. Er ist ein Junge mit großen braunen Augen und dunkelblonden Haaren. Wenn man so alt ist wie er, will man mit anderen Kindern spielen, vor allem aber will man eines nicht: warten. Jungs in seinem Alter gehen in die Kita und auf Geburtstagspartys von ihren Freunden. Sie lernen Fahrrad zu fahren, auf Bäume zu klettern und auf Fußballtore zu schießen.