Von Franz Kotteder

Vegane und vegetarische Speisen und Getränke haben normalerweise nicht das Image, besonders gut zu Luxuskarossen zu passen. Aber da kann man sich auch täuschen. Am Odeonsplatz, inzwischen ohnehin ein beliebter Ort für teure Automobile hinter großen Schaufenstern, ist jetzt der lebende Beweis dafür zu sehen: An der Ecke zur Brienner Straße, im "Studio Odeonsplatz by Mercedes Benz", hat die Organic Garden Eatery aufgemacht. Das ist ein weiterer Seitenzweig jenes Startups, das sich zum Ziel gesetzt hat, unter anderem in der Region München eine eigene Farm für biologische Lebensmittel in großem Stil zu errichten und zusammen mit dem Starkoch Holger Stromberg zu vermarkten. Stromberg ist sozusagen für die Weiterverarbeitung und für die Forschung und Entwicklung, was Produkte angeht, zuständig. Die Ergebnisse sind also nicht mehr nur beim Imbiss am Viktualienmarkt oder am Firmensitz in Hergolding zu begutachten, sondern auch im schicken und hippen Verkaufsraum des Autoherstellers. Stromberg hat extra einen Gemüsewrap aus Karotten- und Rote-Bete-Trester ("Bowl in a Roll") und einen Chia-Pudding erfunden sowie einen "Farmers Toast" mit rein pflanzlichem Grillhähnchen und ebensolcher Bratensoße. Am Samstag, 29. Januar, findet auch ein "Juicy Ginger Drinks Tasting" statt, es können allerdings nur acht Leute teilnehmen (Organic Garden Eatery am Odeonsplatz, Brienner Straße 1, info@organicgarden.de, Montag bis Donnerstag 9-19 Uhr, Freitag/Samstag 11-19 Uhr, www.organicgarden.de).

Man kann sich schon gar nicht mehr daran erinnern, ob der Valentinstag vor der Pandemie eine ebenso große Bedeutung hatte wie heute. Oder um den großen Kollegen Kurt Kister zu zitieren (den man jetzt ganz ohne Schleimerei wieder so betiteln darf, weil er kein Vorgesetzter mehr ist): "Es spricht viel dafür, dass diese Form des Valentinstags bei einer Verschwörung von Blumenhändlern, Unterwäschelobbyisten sowie Restaurantbesitzerinnen entstanden ist." Es blieben die Feinkosthändlerinnen zu ergänzen, denn auch Dallmayr (www.dallmayr-versand.de) und Käfer haben Spezielles für sich (mehr oder weniger) liebende Pärchen im Angebot, letzterer vor allem in seinen Restaurants (www.feinkost-kaefer.de/restaurant). Damit ist er bei weitem nicht der einzige. Normalerweise ist der Montag ja der traditionelle Ruhetag, aber weil viele Restaurants an diesem Tag ein Geschäft wittern, sperren sie ausnahmsweise einmal auf. Manche haben sogar extra eigene Menüs zum Valentinstag kreiert, etwa das Fitzroy im Werksviertel (www.fitzroy-munich.de) für vergleichsweise günstige 69 Euro bis hin zum Izakaya (www.izakaya-restaurant.com) mit sieben Gängen für eher stattliche 110 Euro. Wenn's der Liebe weiterhilft?