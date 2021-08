Wegen des großen Erfolges dehnt die Münchner Polizei ein im Juni gestartetes Pilotprojekt mit digitalen Strafzetteln aus - zeitlich und räumlich. Der zunächst bis Mitte August befristete Probelauf, Verkehrsordnungswidrigkeiten mittels einer App und einem QR-Code digital zu verfolgen und zu erfassen, wird "bis auf Weiteres" fortgesetzt, teilte der Hauptkommissar Michael Reisch von der Verkehrsabteilung am Donnerstag mit. Zu den vier bisher beteiligten Dienststellen kommen acht weitere hinzu, darunter die in der Maxvorstadt, in Schwabing, Neuhausen und Pasing. Ziel ist es, bis Ende September alle Dienststellen in der Stadt in das Projekt einzubeziehen.

Bei dem geht es darum, Papier- und Arbeitsaufwand beim Ausstellen eines Strafzettels zu reduzieren. Das geschieht mit der "mOwi-App" auf den Polizei-Smartphones; die Abkürzung steht für "mobile Ordnungswidrigkeiten". In solchen Fällen wird nun eine Benachrichtigung mit einem QR-Code am Auto angebracht; wenn der Fahrer den Code mit seinem Smartphone abliest, kann er einsehen, gegen was er verstoßen hat - und gleich einen Überweisungsträger erzeugen, um das Verwarnungsgeld zu bezahlen. Statt mit drei Seiten Papier wie bei der klassischen Verwarnung mit Durchschlag und Zahlungsaufforderung, kommen die Beamten nun mit einer Seite aus. Die reißen sie von einem Block mit QR-Codes runter.

In den ersten zwei Monaten der Erprobungsphase wurden mehr als 16 800 Strafzettel mit der mOwi-App registriert, knapp 80 Prozent aller Verwarnungen, die von den Dienststellen im Westend, in Bogenhausen und Moosach sowie einer in der ganzen Stadt eingesetzten Hundertschaft ausgestellt wurden. Hauptkommissar Reisch betonte, dass die Polizistinnen und Polizisten nicht verpflichtet seien, die App zu verwenden: "Es ist eine Option." Die Rückmeldungen der Beamten waren dennoch durchweg positiv ("dauert gefühlt nur die halbe Zeit"), ebenso die von betroffenen Bürgern. "Es gab keine Beschwerden", versicherte Reisch. Wer nichts mit QR-Code-Zetteln anfangen kann, wird sowieso noch mal schriftlich erinnert, wenn er nicht gezahlt hat, wie bisher auch.