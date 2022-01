Passend zum Bandnamen und der darin eingenommenen Perspektive nannten sie 2020 ihr zweites Album "There's Still Life On Earth", die Mannen vom Orchestra Nazionale della Luna. Dass bei ihnen der dem Jazz oft abgesprochene Humor nicht zu kurz kommt, belegt auch die Selbstbeschreibung, man gehöre "seit der Gründung 2015 zu den wichtigsten Orchestern auf dem Mond". Und nicht zuletzt die Tatsache, dass es sich bei dem Ensemble gar nicht um ein Orchester handelt. Vielmehr ist es ein klassisch besetztes Quartett, das der finnische Pianist und Keyboarder Kari Ikonen und der belgische Saxofonist und Flötist Manuel Hermia da auf die Beine gestellt haben, inzwischen mit dem französischen Bassisten Sébastien Boisseau und dem belgischen Schagzeuger Teun Verbruggen als Rhythmusgruppe. Durchaus in der amerikanischen Tradition verwurzelt verlassen die Vier nun auch in der Unterfahrt den gewohnten Jazz-Orbit in Richtung Nahen Osten und Vorderasien (insbesondere durch Hermias Bansuri-Flöte), vermischen nahöstliche und klassische, westliche Skalen, arabische Rhythmen und Swing. Obendrauf: elektronische Effekte durch den Moog Syntheziser.

Orchestra Nazionale della Luna, Sa., 8. Jan., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94