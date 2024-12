Jonas Kaufmann und Anna Netrebko singen in der Scala ohne Orchester und Chor – auch in München rumort es in so manchem Graben.

Von Paul Schäufele

Zur Not schmeckt die Puccini-Arie auch ohne üppige Orchester-Begleitung. Das hat das italienische Publikum am vergangenen Freitagabend bewiesen: Nach der finalen Arie, in der Jonas Kaufmann sich unter gewohnt hoher Kraftaufwendung auf den Spitzenton von „Nessun dorma“ schwingt, springen die Hörerinnen und Hörer in der Mailänder Scala auf die Füße. Lang anhaltender Jubel für den Münchner Tenor und ein Konzert, das so nicht hätte stattfinden sollen.