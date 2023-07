Wenn Münchens in der Szene und ein bisschen in aller Welt berühmter Plattenladen Optimal Sommerfest feiert, lädt er sich natürlich nicht irgendeine Coverband ein. Am ersten von drei Tagen steht dann eben Münchens Szene- und weltberühmte Coverband Die Hochzeitskapelle auf der Bühne, und das zusammen mit Nikos Papadopoulos (von den Post-Punks The Grexits), um den Griechen-Ganoven-Blues Rembetiko zu zelebrieren.

Am Freitag gibt es Kraut- oder Noise-Rock von Sha Mo - das ist so ein erlesener Musik-Tipp, wie man ihn hier auch bei Vinyl-Kauf bekommen würde. Und am Samstag spielt mit Images of Goo ein weiteres Münchner Allstar-Team: ein neues Duo aus Münchens Sound-Bastel-Besten Leo Hopfinger (Das Hobos) und Cico "Joasinho" Beck (The Notwist, Aloa Input), die jeweils für sich auch schon international Aufmerksamkeit erregt haben.

Optimal Plattenladen Sommerfest, 27. - 29. Juli, Do. & Fr. 20 Uhr, Sa. 19 Uhr, Kolosseumstr. 6, www.optimal-records.de