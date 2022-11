Die Stadt München sucht ein Motiv für das Oktoberfest 2023. Kreativ und stimmungsvoll soll es die Seele des Festes einfangen. Profis und Amateure, die einen Motiventwurf gemäß den technischen und inhaltlichen Vorgaben erstellen können, sind eingeladen, am Wettbewerb teilzunehmen. Sie können sich vom 28. November an für den Wettbewerb registrieren und ihre Wettbewerbsarbeiten auf www.oktoberfest.de/plakat hochladen. Upload-Schluss ist am Donnerstag, 22. Dezember, 6 Uhr. Eine Jury wählt das offizielle Oktoberfest-Motiv 2023 aus. Es gibt Preisgelder, der Sieger erhält 2500 Euro.