Eine 32-jährige Münchnerin, die vor zwei Monaten in Obersendling einen Fußgänger angefahren hat und anschließend geflüchtet war, konnte jetzt von der Polizei ermittelt und festgenommen werden. Die Frau fuhr am 11. Mai mit einem schwarzen Mini Cooper zügig entgegen der ausgewiesenen Fahrtrichtung in die Constanze-Hallgarten-Straße. Dabei touchierte sie einen Fußgänger, der die Straße gerade überquerte. Der 51-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er laut Polizei "bleibende Schäden am Bewegungsapparat" erlitten hat. Da die 32-Jährige keinen Führerschein hatte, erging Haftbefehl.