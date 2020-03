Ein Wortgefecht hat am Freitagabend in einer Arbeiterunterkunft in Milbertshofen zu einem handgreiflichen Streit geführt. Dabei wurde ein 27-Jähriger lebensbedrohlich verletzt. Gegen 21.35 Uhr waren aus bislang nicht geklärten Gründen vier Männer in einem Wohnheim an der Hanselmannstraße aneinander geraten. Alle vier waren nach Polizeiangaben stark alkoholisiert. Aus dem zunächst verbalen Streit entwickelte sich schließlich eine körperliche Auseinandersetzung. Der 27-Jährige sei dabei mit einem Halteverbotsschild, das er von der Straße mitgenommen hatte, auf einen 33-Jährigen losgegangen. Der Angegriffene konnte sich zunächst gegen die Schläge wehren. Dann holte er ein Messer und stach damit dem 27-Jährigen in den Bauch. Der herbeigerufene Notarzt brachte ihn in eine Münchner Klinik, wo er operiert wurde. Er ist mittlerweile außer Lebensgefahr.