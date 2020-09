Von Susi Wimmer

Dem Drama folgte ein Happy End: Jörg L. und seine Frau liegen sich im Gerichtssaal in den Armen, sie schluchzt: "Ein ganzes Jahr!" 14 Monate lang war die Angst ihr ständiger Begleiter. "Es war jeden einzelnen Tag belastend", sagt sie. Die Last, sie nahm im Juli 2019 ihren Anfang, als eine Theaterschauspielerin behauptete, der 55 Jahre alte Jörg L. habe sie an Brust und Po begrapscht. Sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung - die Anzeige lief. Doch das Amtsgericht sprach den Angeklagten nun frei. "Die Zeugen haben sich das wohl ausgedacht", mutmaßte der Richter in seinem Urteil. Vermutlich weil es zuvor Streit um einen Theaterauftritt gegeben hatte.

Irene L. (alle Namen geändert) betreibt als "Herzensprojekt" ein Haus für Künstler und beteiligte sich im vergangenen Jahr auch am Stadtteilfest Sendling. Mittels eines Vorvertrages hatte sich ein Theaterkünstlerpaar einen Auftritt gesichert, doch bereits im Vorfeld soll es zu Unstimmigkeiten gekommen sein. Und auch nach der Performance gab es Streit um Hinterlassenschaften, beschädigte Räumlichkeiten, sodass Irene L. das Kreisverwaltungsreferat informierte und die Zahlungen an die Schauspieler einstellte. Fünf Tage später folgte die Anzeige gegen ihren Mann, der bei dem Fest mitgeholfen hatte.

Das Opfer erzählt vor Gericht immer neue Versionen von den Übergriffen und auch ihr Lebenspartner hat Erinnerungsschwächen. Mal war der Übergriff an der Terrassentüre, dann im Haus, mal wurde dies, mal wurde jenes gesagt. Er habe sich teilweise mit Klaus Kinski identifiziert, erzählt der Lebensgefährte der mutmaßlich Geschädigten mit quäkender Stimme und legt ein Attest über seine psychischen Erkrankungen vor. Man habe damals versucht, die Probleme "schamanisch" anzugehen, sich aber zur Anzeige entschlossen. Der Amtsrichter ist von den widersprüchlichen Aussagen sichtlich genervt, und auch die Staatsanwältin kann am Ende nur plädieren: "Der Angeklagte ist freizusprechen." Die Vorstellung ist zu Ende. Verteidiger Andreas Vitti und seine Mandantschaft können aufatmen.