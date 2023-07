Von Klaus Kalchschmid, München

Drei Querschnitte aus eher selten gespielten Opern wie "Rodelinda", "L'amico Fritz" und "Don Quichotte", dann aber die unverwüstliche, nicht ohne Grund vielgespielte "Traviata"! Nicht nur sie löste am Ende beim Festspielkonzert des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper im Cuvilliès-Theater zu Recht Begeisterungsstürme aus. Denn die jungen Sängerinnen und Sänger boten, souverän am Flügel begleitet von Joseph Beesley und Tackyoung Chung, ihre Partien so selbstverständlich, als wären sie damit schon dutzendfach auf der Bühne gestanden.