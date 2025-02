Kritik von Klaus Kalchschmid

Was für ein rauschendes Barockfest am Staatstheater am Gärtnerplatz: In Georg Friedrich Händels „Alcina“ treten nur herausragende sieben Sängerinnen und Sänger auf, fast alle aus dem Ensemble. Allen voran Jennifer O’Loughlin in der Titelpartie der Zauberin Alcina. Welch wunderbare (Pastell-)Farben entlockt sie ihrem lyrischen Koloratursopran, wie verzaubert klingt ihre Stimme in jeder Phrase, wie oft kann sie betörend leise singen. Auch ihre Schwester Morgana verströmt bei Andreja Zidaric nicht nur in der Stratosphäre die perfekten, hell kontrastierenden Töne.