Kritik von Paul Schäufele

Politische Musik als Glutkern des Programms: Die Hermann-Levi-Akademie stellt Arnold Schönbergs „Ode to Napoleon Buonaparte“ und die eigens für sie komponierte „Ode an den Hass“ von Vladimir Tarnopolski ins Zentrum ihres Festspielkonzerts im Prinzregententheater. „Mich wundert, dass die Musikwelt sich so wenig politisch engagiert, wo man sich politisch engagieren müsste. Die Welt brennt“, sagt Vladimir Jurowski. Gerahmt werden die zwei Oden von instrumentaler Musik, im Falle von Morton Feldmans „The Viola in My Life 2“ von eminent schöner, die man am besten regungslos meditierend anhört.