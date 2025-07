Auch wenn man weiß, dass diese weiß leuchtende Kugel am Ende von Rusalkas Lied an den Mond im knöcheltiefen Wasser zerbersten wird: Asmik Grigorian singt, als wäre sie mit dieser Kugel eins. Traumhaft schön und intensiv, voller tiefer Sehnsucht nach einer Seele und einem Menschenkörper, was ihr beides nicht vergönnt sein soll. Grigorian lässt das bei den Opernfestspielen im Münchner Nationaltheater erahnen in jedem Ton, den sie mehr als nur singt, sondern verkörpert, in jeder Phrase des Glaubens auf ein besseres Leben an der Seite des Geliebten, zu dem sie kein Wort sagen kann und der sie schon bald verlässt angesichts ihrer fehlenden Leidenschaft.

Einen ganzen Akt lang singt Rusalka in der Menschenwelt nicht, aber beobachtet, wie sich Menschen an Tierkörpern weiden, zuvor wild mit ihnen tanzen. Sie aber trifft den Wassermann in doppelter Gestalt, einmal als der begütigende, einmal als der sie herausfordernde und beschimpfende. Und dann gibt es da dieses Aquarium, in das Rusalka steigt, um wieder ihr Element, das Wasser um sich zu haben, auch wenn sie dort gefangen ist. Grigorian taucht tief unter und scheint da bleiben zu wollen.

Wenn sie dann wieder im dritten Akt singen darf und wie sie das tut, voller Inbrunst und Flehen, ist es wie eine Befreiung, auch wenn sie weiß, dass sie auf immer verdammt sein und zuvor den geliebten Prinzen mit einem Kuss töten wird. Sie trifft ihn in einer Art Frauenhaus, denn Martin Kušej zeigt einen Missbrauchsfall, bei dem der Wassermann zum Täter wurde und im Keller Mädchen und ihre Kinder gefangen hält. Eiserne Bettgestelle ohne Matratzen dienen da den Mädchen als Rückzugsort, ein paar Flaschen Wasser als Ersatz für den See.

Großartig der Moment, wenn Rusalka weinend und schluchzend über dem toten Körper des Prinzen zusammenbricht, erst- und letztmals eine menschliche Regung zeigend, bevor sie wieder wie ferngesteuert zwischen den Bettgestellen wankt.

Dass dieser Abend festspielwürdig wird, liegt auch an Elena Guseva als Fremder Fürstin und vor allem an Pavol Breslik als tenoral glänzendem Prinzen, der am Ende plötzlich weiß, was er verloren hat und seine schönsten Melodien singen darf, bevor er mit dem Kuss sich selbst ersticht. Auch wenn das Orchester unter Edward Gardner manchmal etwas laut ist, blüht es immer wieder herrlich auf und trägt diesen Abend neben Asmik Grigorian in jeder Hinsicht.