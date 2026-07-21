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Festspiel-Liederabend mit Ludovic TézierRutschpartie für den Bühnenlöwen

Lesezeit: 2 Min.

Wie eingezwängt hinterm Notenpult: Bariton Ludovic Tézier (rechts) mit Pianist Julius Drake bei seinem Liederabend im Prinzregententheater.
Wie eingezwängt hinterm Notenpult: Bariton Ludovic Tézier (rechts) mit Pianist Julius Drake bei seinem Liederabend im Prinzregententheater. Geoffroy Schied

In der Oper erlebt man Ludovic Tézier stets als großen Sängerdarsteller. Bei seinem Liederabend im Prinze aber kann sich der französische Bariton kaum entfalten.

Kritik von Michael Stallknecht, München

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Liederabende bei den Opernfestspielen haben oft ein grundsätzliches Problem: Die Bayerische Staatsoper braucht große Namen, damit die Opernfans die großen Säle füllen. Doch nicht alle Opernstars brillieren auch in der kleineren, feineren Form des Liedes. Auf diesem Terrain ist Christian Gerhaher, kommenden Montag an der Reihe, eigentlich der Einzige, der zuverlässig das Nationaltheater ausverkauft.

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SZ PlusKritik von Paul Schäufele

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