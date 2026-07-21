In der Oper erlebt man Ludovic Tézier stets als großen Sängerdarsteller. Bei seinem Liederabend im Prinze aber kann sich der französische Bariton kaum entfalten.

Liederabende bei den Opernfestspielen haben oft ein grundsätzliches Problem: Die Bayerische Staatsoper braucht große Namen, damit die Opernfans die großen Säle füllen. Doch nicht alle Opernstars brillieren auch in der kleineren, feineren Form des Liedes. Auf diesem Terrain ist Christian Gerhaher, kommenden Montag an der Reihe, eigentlich der Einzige, der zuverlässig das Nationaltheater ausverkauft.