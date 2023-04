Das Münchner Opernpublikum muss erneut auf einen Auftritt von Kammersängerin Anja Harteros warten. Nach der Absage ihrer Isolde wird die Sopranistin - wie schon im vergangenen Jahr übrigens - auch ihren Liederabend bei den Opernfestspielen nicht bestreiten können. 2022 musste er ausfallen, diesmal gibt es Ersatz: Einspringer am 13. Juli ist Plácido Domingo, der gemeinsam mit der amerikanischen Sopranistin Jennifer Rowley (München-Debüt) ein Programm mit Liedern und Arien von Puccini, Verdi und Giordano präsentieren wird.

Domingo, mittlerweile im Stimmfach Bariton, war zuletzt 2021 als Germont in "La traviata" an der Bayerischen Staatsoper zu Gast. Anders als andere großen Bühnen vor allem in den USA hatte das Haus an dem Star festgehalten, nachdem Vorwürfe gegen Domingo wegen sexueller Belästigung bekannt geworden waren.

In dieser Woche singt der Sänger, der nach seinem zeitweiligen Karriere-Knick im Westen vermehrt in Russland aufgetreten ist, Konzerte in Tashkent, Uzbekistan, und Almaty, Kasachstan. Im Rahmen der Pfingstfestspiele in Salzburg wird Domingo am 29. Mai an einem Gala-Konzert zu Ehren von Daniel Barenboim teilnehmen. Beim 100. Arenafestival in Verona gibt es am 6. August einen Domingo-Abend, der Sänger, Jahrgang 1941, hatte dort im Arenasommer 1969 sein Debüt.