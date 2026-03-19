Zwei Kurzopern aus dem 20. Jahrhundert, noch dazu eher unbekannte von gleichwohl sehr bekannten Komponisten, Nino Rota und Darius Milhaud, in einem Abend zusammenzupacken, ist grundsätzlich eine sehr erfreuliche Idee. Die Theaterakademie zeigt im Prinzregententheater „Auf und Ab“, einen Musiktheaterabend „über die unausweichliche Zunahme von Missverständnissen“. In der Oper ist das Aufspüren von Missverständnissen gar nicht schwer, viele Werke beruhen auf solchen, auf Verwechslungen, Täuschungen und Dummheiten, man denke etwa nur an Mozarts „Così“.