Zum Hauptinhalt springen

Opernabend der Bayerischen TheaterakademieEin Mord als Missverständnis

Lesezeit: 2 Min.

Sie tötet ihren Geliebten: die fabelhafte Beatriz Maia als die namenlose Frau in Milhauds „Le Pauvre Matelot“.
Sie tötet ihren Geliebten: die fabelhafte Beatriz Maia als die namenlose Frau in Milhauds „Le Pauvre Matelot“. Cordula Treml

Nino Rotas „I due timidi“ und Darius Milhauds „Le Pauvre Matelot“: Die Bayerische Theaterakademie zeigt im Prinzregententheater einen Operndoppelabend über fatale und auch lustige Zufälle.

Kritik von Egbert Tholl

Zwei Kurzopern aus dem 20. Jahrhundert, noch dazu eher unbekannte von gleichwohl sehr bekannten Komponisten, Nino Rota und Darius Milhaud, in einem Abend zusammenzupacken, ist grundsätzlich eine sehr erfreuliche Idee. Die Theaterakademie zeigt im Prinzregententheater „Auf und Ab“, einen Musiktheaterabend „über die unausweichliche Zunahme von Missverständnissen“. In der Oper ist das Aufspüren von Missverständnissen gar nicht schwer, viele Werke beruhen auf solchen, auf Verwechslungen, Täuschungen und Dummheiten, man denke etwa nur an Mozarts „Così“.

Zur SZ-Startseite

Zeitgenössisches Musiktheater
:Was das neue Leitungsduo der Münchener Biennale vorhat

Internationaler und in der ganzen Stadt vernetzt: Das neue Leitungsduo der Münchener Musiktheater-Biennale gibt erste Einblicke ins Programm.

Von Egbert Tholl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite