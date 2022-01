Für viele Münchner gehört Frieren im Januar zum Opernjahreskalender einfach dazu. Wer an günstige Karten für die Festspiele im Sommer kommen möchte, unterzieht sich dann einem Ritual, das Außenstehenden einigermaßen plemplem vorkommen muss. In den Tagen vor dem Erstverkaufstag begeben sich diese Hartgesottenen in regelmäßigen Abständen rund um die Uhr zu einem Auto auf dem Marstallplatz zum "Appell" und lassen ihre Namen auf einer Liste abhaken. Wer das durchhält, der ist dann ganz vorne in der Schlange, wenn am Erstverkaufstag in der sogenannten Aussegnungshalle die Nummern vergeben werden, mit denen man dann glücklich nach vis-à-vis zu den Schaltern der Tageskasse hinüberwandern kann.

Wie schon 2020 erspart die Corona-Pandemie den Opern-Fans diese Prozedur. Wie die Staatsoper mitteilt, ist der Erstverkaufstag am 15. Januar ausgesetzt. Karten für die Festspiele, die heuer vom 24. Juni bis 31. Juli stattfinden, kann man ab sofort ausschließlich schriftlich bestellen. Sie werden dann von 1. Februar an bis voraussichtlich Mitte März bearbeitet. Der Direktverkauf von Restkarten beginnt am 26. März. Bestellungen nimmt die Tageskasse entgegen, tickets@staatsoper.de , Telefon 089/21851920.