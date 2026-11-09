Furchtlos wie immer, diese Opera incognita. Das Musiktheater-Kollektiv um Andreas Wiedermann und Ernst Bartmann hat sich ja noch nie aufhalten lassen, wenn es darum geht, mit überschaubarem Ensemble und Orchester die ganz großen Klopper der Opernliteratur auf die Bühne zu bringen. Und Bühne, das ist eh ein sehr dehnbarer Begriff für diese Truppe. Da tauchen die Sängerinnen und Sänger schon mal im Becken des Müllersch'en Volksbads ab, sausen die Treppenaufgänge des Münchner Justizpalastes hinauf und hinunter oder begeben sich an einen Ort, den man nur aufsucht, wenn es unbedingt sein muss: das Klinikum Großhadern.

Der Silbersaal des Deutschen Theaters, wo sich nun der nächste Coup der Opera incognita zutragen wird (17., 18. und 19. 11.), ist zwar wunderschön, aber vergleichsweise unspektakulär. Nicht so der Stoff. Larger than life mal wieder und nicht eigentlich ein Opernstoff: Margaret Mitchells Vom Winde verweht.

„Tataaatataaa...“ Musikalisch hat man da gleich Max Steiners berühmte Filmmusik im Ohr. „Taras Thema“ hat zweifellos einen ebenso großen Wiedererkennungswert wie der „Imperial March“, den John Williams für Georges Lucas' „Star Wars“ komponiert hat oder sein Kontrabass-Gemetzel mit den Noten E und F zu Steven Spielbergs „Der weiße Hai“. Steiner, ein gebürtiger Wiener und einer der Pioniere der klassisch-opulenten Filmscores, hatte 1939 für „Gone with the wind“ ein Riesenorchester in den Hollywood-Studios zur Verfügung. Mal sehen also, wie Ernst Bartmann das Geschehen musikalisch unterlegt.

Konzert in der Aula der Münchner Universität : Wie die „Schöne Müllerin“ entstand Ungewöhnlicher Liederabend mit Julian Prégardien, Pianist Kristian Bezuidenhout und Studierenden in der Großen Aula der Münchner Uni. SZ Plus Kritik von Andreas Pernpeintner ...

Vor allem sind die Augen aber auf Regisseur Andreas Wiedermann gerichtet. Wie wird er dieses Bürgerkriegs- und Südstaatenepos inszenieren, dieses Melodram um die unmögliche Liebe zwischen Scarlett O’Hara und Rhett Butler? Wer diesen Stoff anfasst, ist sich zweifellos bewusst, dass die beschönigende Darstellung des Sklaverei-Systems, wie sie Buch und Film transportieren, heutzutage unerträglich ist. Vielleicht aber liegen gerade in der radikal reduzierten Besetzung mit nur drei Akteuren – Regina Speiseder, Souhaila Amade und Martin Schülke – große Chancen.

Julian Pregardien liebt ungewöhnliche Konzertformate. Foto: Imago /Andre Gschweng

Und noch ein couragiertes, mehr als ungewöhnliches Projekt: Die große Aula der Ludwig-Maximilians-Universität könnte am 25. November, 19 Uhr, zur Pilgerstätte aller Schubert-Nerds werden. In jedem Fall werden sie auf zwei der großen Schubert-Interpreten unserer Zeit treffen, wenn Tenor Julian Prégardien und der Bariton Konstantin Krimmel gegen einander antreten. Die Konzertdramaturgie bestimmen die Zuhörer, die von den beiden Sängern beliebige Lieder von Franz Schubert einfordern. Na, hoffentlich sind keine Sadisten darunter, schließlich soll der Komponist mehr als 600 hinterlassen haben.

Gesangsstars bei freiem Eintritt in der LMU-Aula

Es ist nicht das erste Mal, dass man Julian Prégardien in diesem ungewöhnlichen Konzertformat erlebt. In Wien und bei der Schubertiade in Schloss Seehaus im fränkischen Markt Nordheim hat er so ein Zurufspektakel bereits performt. Und auch in München gab es 2023 ein „Wunschkonzert“ im Johannissaal von Schloss Nymphenburg. Da konnte man bei der Kartenbestellung drei Vorschläge mit Schubert-Liedern abgeben.

Diesmal aber, mit Bariton Krimmel als Herausforderer, wird das Ganze zu einem Battle, wie ihn sonst nur die Rapper pflegen. BR-Moderatorin Annekatrin Hentschel führt durch das Konzert und wird die Wünsche aus dem Publikum entgegennehmen.

Und nicht nur die menschlichen Stimmen treten miteinander in den Wettstreit: Begleitet werden die beiden Sänger von Anna Gebhard auf dem großen Bösendorfer-Konzertflügel und Ammiel Bushakevitz am historischen Wiener Hammerflügel, der aus Schuberts Wiener Zeit um 1825 stammt. Man kennt dieses erstaunliche Instrument bereits von Prégardiens „Winterreise“ und „Schöne Müllerin“ in der Großen Aula. Der Eintritt zum Konzert ist frei, was niemanden von Spenden an die Kunst abhalten sollte.