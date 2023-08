Das Ensemble der Opera Incognita führt eine Barockoper in Münchens Jugendstiljuwel, dem Müller'schen Volksbad, auf. Dabei singen die Sängerinnen nicht nur , sie tauchen auch ein in die warmen Becken, und das Publikum lauscht am Beckenrand.

Von Klaus Kalchschmid

Schon das antike Seestück "Idomeneo" von Wolfgang Amadé Mozart ließ "Opera incognita" einst in der kleinen Damen-Schwimmhalle des Müller'schen Volksbades spielen. Später wurde auch Benjamin Brittens gespenstisch abgründige Kammeroper "The Turn Of The Screw" in einem nächtlichen britischen Seebad angesiedelt. Da waren die Umkleidekabinen ebenso wichtige Versatzstücke wie der wasserspeiende Löwe im Becken.