Von Andreas Pernpeintner

Wenn man bedenkt, wie viel Zeit die Entstehung einer Oper erfordert, ist es bemerkenswert, wie sich "Valuschka" von Peter Eötvös, jetzt am Theater Regensburg uraufgeführt (in der deutschen, musikalisch von der ungarischen abweichenden Fassung), tagesaktuell in eine Zeit fügt, in der Hunderttausende gegen Rechtsextremismus demonstrieren.