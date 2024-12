Hausdebüt an der Bayerischen Staatsoper für Anastasia Bartoli, und dann gleich in der Rolle der Lady Macbeth. Bartoli? Ja, die Mutter der jungen Italienerin ist Opernsängerin und heißt Cecilia, aber Gasdia mit Nachnamen, und sie ist Koloratursopran. Also, wie es so schön heißt, Anastasia ist weder verwandt noch verschwägert mit der berühmten Mezzosopranistin Cecilia Bartoli. Ziemlich gut singen kann auch sie, „mörderisch gut“ sogar, wie der Wiener Standard befand, als sie dort an der Staatsoper im Oktober ebenfalls die böse Lady in Verdis Macbeth gab.