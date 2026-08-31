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Opera Ingognita im Ägyptischen MuseumEine verführerische Inszenierung an einem besonderen Ort

Lesezeit: 2 Min.

Wie aus dem Uncanny Valley nach Palermo gehüpft: Der namenlose und weiß geschminkte Hirte ist eine rätselhafte Figur.
Wie aus dem Uncanny Valley nach Palermo gehüpft: Der namenlose und weiß geschminkte Hirte ist eine rätselhafte Figur.
Aylin Kaip

Andreas Wiedermann inszeniert in München „König Roger“ mit der Opera Incognita als bildstarkes Musiktheater. Der Spielort ist außergewöhnlich.

Kritik von Paul Schäufele

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Eingeladen hat ihn niemand. Und doch ist er da und übt auf alle unwiderstehliche Anziehungskraft aus: der namenlose Hirte, der in Karol Szymanowskis „König Roger“ die Verhältnisse am sizilianischen Königshof zum Tanzen bringt. 100 Jahre nach der Uraufführung zeigt die Opera Incognita den Mix aus Oper, Oratorium, Politthriller, psychologischem Drama und Ehetragödie im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst.

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Tod mit 50
:Dirigent Antonino Fogliani gestorben

Bestürzung und Trauer an der Bayerischen Staatsoper: Der italienische Maestro Antonino Fogliani stirbt im Alter von 50 Jahren. Am 16. September sollte er die Oper für alle in München dirigieren.

Von Jutta Czeguhn

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