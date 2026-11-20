Man kann nicht behaupten, die Bayerische Staatsoper nähme sich eines Themas, wenn sie es für sich entdeckt hat, nicht mit Sorgfalt an. Im aktuellen Fall: zwei Königinnen. Maria Stuart, katholisch, Königin von Schottland, Elisabeth, anglikanisch, Königin von England. Über die beiden, miteinander verwandt und wegen der Gier nach der Macht tödlich verfeindet, gibt es Poeme, Stücke, Opern, Friedrich Schiller erfand eine Begegnung der beiden, die es nie gab, Donizetti machte diese zum Kern seiner Oper. Diese, „Maria Stuarda“, hat am 20. Dezember Premiere; zum selben Stoff gab es bereits an der Staatsoper die Uraufführung „Of One Blood“, die „Techno Queen“ im Brainlab und nun „Königin(nen)“, eine Opern-Performance im Vorderhaus des Nationaltheaters, also dort, wo es große Treppen und prunkvolle Säle gibt.