Von Jutta Czeguhn

„Volare ... cantare.“ Die Antwort kommt per SMS, versehen mit einem Smiley. Was er denn da oben so singe in der engen Kabine seines Segelflugzeugs, wenn nichts zu hören ist, nur das Rauschen der vorbeiströmenden Luft? Diese Frage konnte Gerrit Illenberger unmittelbar nach seinem Konzert mit der seelenbalastschweren „Winterreise“ noch nicht beantworten. Da war der Bariton noch so voller Adrenalin, dass ihm so spontan nichts einfallen wollte.