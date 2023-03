Gralsritter in New York

Versierter Schwanenritter: Piotr Beczała singt die Titelrolle im neuen "Lohengrin" an der New Yorker Met. Regie führt François Girard, der 2013 am Haus schon den "Parsifal" mit Jonas Kaufmann inszeniert hatte.

Von Josef Grübl

Nur er kann die des Brudermordes angeklagte Elsa von Brabant verteidigen: Lohengrin, der auf einem Schwan nahende Gralsritter. Der polnisch-schweizerische Tenor Piotr Beczała singt ihn in einer Neuinszenierung der Wagner-Oper, die Ende Februar an der Met in New York Premiere feierte. Inszeniert wurde sie von François Girard, es dirigiert Yannick Nézet-Séguin. Die Aufführung am 18. März wird weltweit live im Kino übertragen, in München sind der Gloria Palast, das Mathäser und das Arri Kino mit dabei.

Met Opera live im Kino: Lohengrin, Sa., 18. März, 17 Uhr, Tickets und Infos: www.metimkino.de