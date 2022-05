"Turandot" live aus der New Yorker Met in Münchner Kinos.

Wenn es um Männer geht, ist diese Frau nicht zimperlich: Prinzessin Turandot lässt alle Bewerber köpfen, die sie heiraten wollen, aber ihre Rätsel nicht lösen können. Die letzte Oper von Giacomo Puccini hatte 1926 in der Mailänder Scala Uraufführung, da war der Komponist bereits seit anderthalb Jahren tot. Weltberühmt wurde diese Oper unter anderem wegen der Arie "Nessun dorma", jetzt kommt sie im Rahmen der Reihe "Met Opera live im Kino" in mehreren Münchner Kinos auf die große Leinwand. Die Inszenierung stammt von Franco Zeffirelli, am Dirigentenpult steht Marco Armiliato. Es singen Liudmyla Monastyrska und Ermonela Jaho; die Aufführung dauert dreieinhalb Stunden, es gibt zwei Pausen.

Met Opera live im Kino: Turandot, Sa., 7. Mai, 19 Uhr, teilnehmende Kinos: www.metimkino.de