Anna Netrebko singt erstmals Verdis "Aida", am Dirigentenpult: Riccardo Muti. Dieser Höhepunkt der Salzburger Festspiele 2017 ist nun noch einmal erlebbar. Zwar nicht auf der Bühne, dafür aber auf der großen Leinwand in ausgewählten Kinos.

Von Josef Grübl

Natürlich geht es in der Oper nicht nur ums musikalische Schauspiel, sondern auch um Glanz und Glamour. Vor vier Jahren etwa galt Verdis "Aida" als das Highlight der Salzburger Festspiele mit Anna Netrebko in der Titelrolle. Die Sängerin gab ihr Rollendebüt als äthiopische Königstochter Aida. Auch am Dirigentenpult stand ein Superstar: Riccardo Muti gilt als ausgewiesener Verdi-Experte.

Das Besondere war aber die eigentliche Inszenierung von Shirin Neshat. Die iranische Fotografin, Künstlerin und Filmregisseurin gab mit dieser "Aida" ihr Operndebüt. Jetzt kann man dieses Star-Schauspiel noch einmal sehen, zwar nicht auf Salzburger Bühnen, dafür aber auf der großen Kinoleinwand.

Salzburg im Kino: Giuseppe Verdis Aida, Sa./So., 21./22. August, www.salzburgimkino.de