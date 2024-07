Thriller in der Arena di Monaco

Von Barbara Hordych

An diesem Hochsommerabend hat es sich entschieden: Die Münchner, sie wagen weniger als die Wiener. Denn als Startenor Jonas Kaufmann Cavaradossis Bravour-Arie „E lucevan le stelle“ in Puccinis Oper „Tosca“ singt, gibt es keinen fünfminütigen Dauerapplaus. Obwohl der Tenor vorab im Interview mit der SZ versprach: Sollte es diesen Zwischenapplaus wie an der Wiener Staatsoper 2016 geben, dann würde er die Arie ein zweites Mal singen, nach der Faustregel: „Wenn der Beifall deutlich länger als die Arie dauert, kommt der Sänger kaum umhin, ein Dacapo zu geben“.