Detailansicht öffnen Seit 25 Jahren lockt "Oper für alle" tausende Münchnerinnen und Münchner auf den Max-Joseph- und den Marstallplatz, wie hier 2019 zur Übertragung von Strauss' "Salome". (Foto: Wilfried Hösl)

Im vergangenen Jahr verfolgte man bei "Oper für alle" "Tristan und Isolde", coronabedingt, gesittet auf Stühlen auf dem Marstallplatz. In diesem Jahr darf das Publikum wieder Picknick-Decken und Yoga-Matten auf dem Max-Joseph-Platz ausbreiten und sich unter freiem Himmel direkt vor dem Nationaltheater zuprosten. Hinterteilschonend gibt es am Samstag, 16. Juli, bei der Live-Übertragung aus der Staatsoper keine fünf Stunden Wagner auf den legendär unbequemen Isarkieseln durchzusitzen, sondern eine kurzweilige Oper: Leoš Janáčeks Fabel "Das schlaue Füchslein", in der das Tierische im Menschen und das Menschliche im Tier auf wunderbare Weise verhandelt werden. Inszeniert hat Barrie Kosky, es dirigiert Robert Jindra, es singen Elena Tsallagova, Angela Brower und Wolfgang Koch. Durch den Abend führt Nina Eichinger.

Oper für alle, "Das schlaue Füchslein", Sa., 16. 7., Max-Joseph-Platz, Beginn 20 Uhr, Ende ca. 21.15 Uhr, keine Pause, Eintritt frei