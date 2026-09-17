In ihre Köpfe blicken können wir nicht. Aber ganz überzeugt wirken sie nicht, die Musikerinnen und Musiker, die sonst im Orchestergraben des Nationaltheaters sitzen und nun quer durch die Arena zu ihren Stühlen marschieren, ins Saallicht blinzelnd: Zum zweiten Mal spielt das Bayerische Staatsorchester im BMW-Park und eröffnet damit die Spielzeit der Staatsoper. Das Staatsballett ist auch eingeladen und außerdem zwei Gäste, die das „Oper für alle“-Publikum für ein paar Momente tatsächlich so wirken lassen wie beim Finaljubel nach den Basketballspielen, die sonst die Halle füllen.
„Oper für alle“ in MünchenArien in der Basketball-Arena
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Das Bayerische Staatsorchester und das Staatsballett eröffnen die Spielzeit mit „Oper für alle“ im BMW-Park. Welche Stars umjubelt wurden und wie der Abend war.
Kritik von Paul Schäufele
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