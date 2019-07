21. Juli 2019, 13:22 Uhr Oper für alle am Marstallplatz Zwischen Broadway und Bierzelt

Volksfeststimmung bei "Oper für alle": Kirill Petrenko führt das Bayerische Staatsorchester mit Verve durch ein freilufttaugliches Musical-Programm.

Von Klaus Kalchschmid

Dank bacherlwarmem Traumwetter, einem bestens freiluftverträglichen und sommerlich-leichten Broadway-Programm mit Musik von George Gershwin, Leonard Bernstein, Cole Porter oder Rodgers & Hammerstein und einem vergötterten Dirigenten Kirill Petrenko waren schon eine Stunde vor dem "Oper für alle"-Konzert auf dem geräumigen Marstallplatz alle Sitzkissen- und Deckenplätze besetzt. Anders als bei Petrenkos Akademiekonzerten, die schon am ersten Tag ausverkauft sind, konnte man sich spontan entscheiden und musste auch nichts zahlen.

Japanische Touristen breiteten Zeitungen auf dem Boden aus oder das Sitzkissen mit Verona-Aufdruck wurde zum wiederholten Male gebraucht. Kommentar der Mutter dazu: "Ist schon ganz durchgesessen." Zu einzelnen Gruppen stoßen immer wieder Leute dazu, ganze Familien quetschen sich auf einen der letzten freigebliebenen Quadratmeter hinter den blauen Linien. Sie sollen zur Sicherheit breite Gänge freihalten, penibel überwacht von strengen Ordnern. Doch immer mehr Menschen machen, die Decke unterm Arm, die Runde und halten Ausschau nach einem freien Platz. Viele nehmen ihre Stehplätze ein, aber den anderen die Sicht.

Dabei gibt es in diesem Jahr erstmals Video-Wände, die eigentlich eine brillante Optik bis in die hintersten Reihen beim Max-Plank-Institut bieten, wenn nicht grade jemand das Bild verstellt. Vielleicht müsste man sie nächstes Jahr einfach ein paar Meter höher hängen. Riesige, exzellente Lautsprecher übertragen noch hundert Meter vom Orchester entfernt einen plastischen, sehr natürlichen Klang. Dabei unterschlagen sie kaum etwas von dem, was Kirill Petrenko mit dem Staatsorchester bei diesem für beide höchst ungewohnten Programm an Raffinesse und Feinheiten zaubern.

Wegen der Musik allein sind freilich die wenigsten gekommen, auch nicht wegen der Künstler, schon eher wegen eines schönen, üppigen Picknicks mit musikalischer Untermalung und um mal wieder bei ein wenig Hochkultur Freunde zu treffen. Dank der Unterstützung von BMW ist das nun schon seit 20 Jahren bei freiem Eintritt möglich. Das Angebot wird mittlerweile von so vielen angenommen, dass die Überfüllung der eines Bierzelts auf der Wiesn ähnelt.

Die südafrikanische Sopranistin Golda Schultz, einst Mitglied des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper und heute auf den großen Bühnen der Welt zu Hause, hat es anfangs schwer. Ihr wunderbar unsentimentales und sehr authentisches "Summertime" geht im Geplauder der Sitznachbarn unter. Erst das schwärmerisch schwebend gesungene "I Could Have Danced All Night" der glückseligen Eliza aus Frederick Loewes "My Fair Lady" oder das nicht minder gut gelaunte "I Feel Pretty" aus Bernsteins "West Side Story" bekommen die nötige Aufmerksamkeit.

Da hat es der amerikanische Star-Bariton Thomas Hampson vielleicht dank seines etablierten Namens von Anfang an leichter. Schon Cole Porters "Night And Day", aber vollends das zündende und fulminant gesungene "I Got Rhythm" kurz vor Schluss begeistert die Massen und erhält tosenden Applaus.

Wie viel Jazz und Swing in einem großen Symphonieorchester stecken kann, offenbaren George Gershwins "Cuban Ouvertüre" - mit entsprechend kostümierten, sprich behüteten Schlagwerkern - und drei Tanz-Episoden aus Leonard Bernsteins frühem Musical "On The Town" und der unverwüstliche "Amerikaner in Paris" von George Gershwin. Kirill Petrenko, noch Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper und schon bald Chef der Berliner Philharmoniker, kann schon mal üben für das Silvesterkonzert an seinem neuen Wirkungsort. Aber was heißt hier üben? Als würde Petrenko jeden Abend dieses Musical-Repertoire dirigieren, klingt alles ebenso detailverliebt wie mit wachem Blick für das Ganze. Das hat in jedem Takt Schwung und Verve, auch dank goldrichtiger Tempi, und macht dem Staatsorchester wie seinem heiß geliebten GMD offensichtlich ebenso großen Spaß.

Das Attacca-Jugendorchester des Bayerischen Staatsorchesters unter Allan Bergius durfte den "Opere für alle"-Abend mit der Ouvertüre zu Gershwins "Funny Face" eröffnen, das offizielle Programm beschließt das Staatsorchester mit Filmmusik von Franz Waxman: dem fetzigen Kosakenritt aus dem Abenteuerfilm "Taras Bulba" von 1962. Petrenko erlaubt ausnahmsweise Thomas Hampson, bei einem Bernstein-Tanz zum Dirigentenstab zu greifen, was diesem ein jungenhaft seliges Lächeln aufs Gesicht zaubert.