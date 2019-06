28. Juni 2019, 18:56 Uhr Oper Der Kopf ist leer, das Herz so voll

Nach der Premiere von Salome feiert Sopranistin Marlis Petersen ohne Schuhe und erfreut die Gäste mit ihrem herzhaften Lachen

Von Jutta Czeguhn

Im Schmuckhof bei der Kantine der Staatsoper: Ein DJ legt auf, es ist voll, lustig, sehr laut. Marlis Petersen streift die Schuhe ab, zum zweiten Mal an diesem langen Premierenabend. Eben auf der Bühne des Nationaltheaters waren sie rotbraun, mit Riemchen und einem Absatz, so hoch, dass sie offiziell als High Heels durchgingen. Den berühmten Schleiertanz der Salome, der nicht nur von Plácido Domingo in der Intendantenloge genau verfolgt wurde, durfte sie dann zwar barfuß absolvieren, beim anschließenden Staatsempfang bei der Allerheiligen-Hofkirche stand die Sopranistin aber schon wieder etliche Zentimeter über dem Boden. Diesmal immerhin in ihren eigenen beigen Lackpumps.

Über Sopranistin Marlis Petersen ist am Donnerstag jede Menge Trubel hereingebrochen, der zu einem Festspielstart in München gehört. (Foto: Stephan Rumpf)

Blumen, Ovationen, Politikerhände waren zu schütteln, dann die Selfies mit den vielen Münchner Damen, die der Wunsch eint, blond zu sein. So etwas kann sich ziehen. Es ist also deutlich nach 23 Uhr, als Marlis Petersen in den Schmuckhof kommt, wo die Musiker des Staatsorchesters und die vielen anderen guten Geister des Opernhauses schon heftig feiern. Endlich hat ihr jemand auch ein Bier gereicht, und der Steinboden kühlt ihre bloßen Füße. "Mein Kopf ist dann leer, aber das Herz ist voll", beschreibt Marlis Petersen den Augenblick, wenn sie nach dem letzten Vorhang ein paar ruhige Momente in ihrer Garderobe hat. Ehe der offizielle Trubel über sie hereinbricht, der halt zu einem hochoffiziellen Festspielstart in München gehört.

Ein Ständchen beim Empfang der bayerischen Staatsregierung. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Straussche Musik und die Inszenierung, das sei wie ein Sog, der sie energetisch durch das Stück trage, sagt Marlis Petersen. Dann dürfen auch Tränen sein auf der Bühne, "etwa wenn Narraboth stirbt". Sie lächelt hinüber zu Tenor Pavol Breslik, der in dieser Oper nur 20 Minuten zu singen hat, dann aber fast eine Stunde mit Perücke und Pelzmantel tot herumliegen muss, zumal mit offenen Augen. "Der Trick ist, dass man einen Punkt fixiert", sagt der Slowake und balanciert einen Teller Bratwürste durch die Menge. Er ist Hobbykoch und lädt seine Kollegen auch gerne mal zum Gulaschessen nach Mutters Rezept ein. "Diesmal gab's nichts, es war einfach zu heiß, kein Gulasch!" Breslik muss weiter, die Schlange an der Getränketheke ist bereits lang.

Schlussapplaus für die Sängerin Marlies Petersen. (Foto: Stephan Rumpf)

Marlis Petersen hat sich eine Zigarette angesteckt und wippt nun in ihrem bodenlangen Blumenkleid zur Musik. Auch Peter Jolesch ist gekommen, der wunderbare Charaktertänzer, Petersens Partner beim fulminanten, verstörenden Pas de deux. Die Totenmaske hat man ihm mittlerweile abgeschminkt. Es hat Buhs gegeben für diese Salome-Inszenierung, Regisseur Krzysztof Warlikowski hat sie sich tapfer abgeholt, als er vor den Vorhang trat. Er kennt das inzwischen von den Münchnern, die immer etwas zu brauchen scheinen, bis sie den Zugang zu seinen Gedanken- und Bilderwelten finden. Seinen schwulen "Eugen Onegin" haben sie ihm irgendwann doch abgenommen. Der scheue Pole hat sich, beinahe unbemerkt von allen, zu Marlis Petersen gesellt.

Die beiden kauern nun eine ganze Weile dicht aneinander. Trotz des Party-Krachs sind sie vertieft in ein intensives Gespräch. Nach einer Weile aber steht die Salome des Abends auf, blickt sich suchend um - dann das herzhafte Petersen-Lachen. Eine Dame hält ihr die Schuhe hin. Es darf getanzt werden.