Die Szene für zeitgenössische Kunst in München lockt zum Saisonauftakt mit vielen neuen Ausstellungen, Rundgängen, Künstlergesprächen, Buchvorstellungen, Performances und Partys. Was Open Art und Various Others zu bieten haben.

Von Jürgen Moises und Evelyn Vogel

Der September mag in München vor allem die Zeit des Oktoberfests sein. Bevor es aber so weit ist, startet die Stadt in den Kunstherbst. Los geht's dieses Jahr bei eher spätsommerlichem Wetter an diesem Donnerstag mit dem Programm von Various Others. Die Initiative setzt nun schon zum sechsten Mal auf den Austausch von Galerien, Kunsträumen und Museen innerhalb und außerhalb von München. Am langen Eröffnungswochenende vom 7. bis 10. September eröffnen zahlreiche neue Ausstellungen, es gibt Künstlergespräche (Samstag), Performances (Sonntag) und Partys (Samstag und Sonntag), und am Wochenende haben die Galerien besonders lange Öffnungszeiten. Das Programm hält bis zum 24. September weitere Events bereit.