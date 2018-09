13. September 2018, 14:26 Uhr Open Art Kunstwochenende der Initiative Münchner Galerien

Zum 30. Mal lädt die Initiative Münchner Galerien zum Kunstwochenende. Zwar sind nicht mehr so viele dabei wie früher, aber es gibt auch Neuzugänge.

Von Evelyn Vogel

Wenn zeitweilig bis zu 60 Galeristen über drei Jahrzehnte gemeinsam etwas auf die Beine stellen, ist das durchaus bemerkenswert. Und auch wenn es in der Initiative Münchner Galerien zeitgenössischer Kunst immer mal wieder Verwerfungen gab, laden die beteiligten Galerien mittlerweile zum 30. Mal zur Open Art, um nach der Sommerpause gemeinsam in die Saison zu starten. Zwar ist die Zahl der Teilnehmer heute geringer als früher - statt 60 sind knapp 50 mit dabei - zeitgleich und zum Teil mit Überschneidungen versuchen sich einige Galerien über das Format "Various Others" zu profilieren. Aber es gibt auch Neuzugänge bei der Open Art, und Karl Pfefferle feiert zudem an diesem Wochenende das 35-jährige Bestehen seiner Galerie.

Am kommenden Wochenende findet also die 30. Open Art statt. Los geht es am Freitag um 17 Uhr mit einer besonderen Premiere. In der HFF wird der Film von Alf Meier und Marc Seibold vorgestellt, der in gut 30 Minuten die Geschichte der Open Art in den vergangenen 30 Jahren Revue passieren und etliche Galeristen der ersten Stunde zu Wort kommen lässt. Danach laden die Galerien zum Rundgang ein und präsentieren bis 21 Uhr ihre neuen Ausstellungen. Am Samstag und Sonntag sind die Galerien dann nicht nur von 11 bis 18 Uhr geöffnet; an beiden Tagen gibt es zudem jeweils um 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr geführte Rundgänge durch die Maximilianstraße und rund um den Odeonsplatz, durchs Glockbachviertel und die Maxvorstadt.

Außerdem haben eine ganze Reihe von Museen und Institutionen geöffnet, die ebenfalls Führungen anbieten, und in einigen Galerien gibt es Sonderveranstaltungen wie Künstlergespräche (in der Galerie Thomas), eine Buchpräsentation (bei Walter Storms), ein Konzert (bei Micheko) oder eine Party (Galerie Jörg Heitsch).

30 Jahre Open Art der Initiative Münchner Galerien zeitgenössischer Kunst, Eröffnung: Freitag, 14. Sep., 17 Uhr mit dem Film von Alf Meier, HFF, Bernd-Eichinger-Platz 1; Öffnungszeiten der Galerien: Freitag 19-21 Uhr, Sa./So. 11-18 Uhr; Rundgänge durch Galerien: Sa./So. 11/14/16 Uhr; Infostand: Kassenbereich Kunsthalle Hypo-Kulturstiftung, Theatinerstr. 8, Fr./Sa. 10-18 Uhr, So. 10-17 Uhr