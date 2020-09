"Backsteine mit Landschaft" heißt eine Papierarbeit von Andreas Schulze in der Galerie Max Weber Six Friedrich.

Zum traditionellen Saisonauftakt in den Münchner Kunstherbst laden 46 Galerien für Zeitgenössisches am Wochenende zu neuen Ausstellungen ein. Nach dem Lockdown sehen in der Betonung auf Regionalität viele auch eine Chance.

Von Evelyn Vogel

Muss man es besonders erwähnen, dass in diesem Jahr mit all den temporären Galerieschließungen, den ausgefallenen Ausstellungen und abgesagten Messen wegen der Corona-Pandemie der traditionelle Start in den Münchner Kunstherbst ein besonderer ist? Ja, man muss. Auch wenn die Galerien Ende April verhältnismäßig früh wieder aus dem Lockdown kamen, trauten sich die wenigsten, ein volles Programm mit neuen Ausstellungen, Vernissagen und anderen Social Events zu präsentieren.

Nun, nach der Sommerpause, sind jedoch alle wild entschlossen, Normalität zu praktizieren. Und sie hoffen, dass die Reisebeschränkungen, die die internationale Kunstmarktkarawane gewaltig ausgebremst hat, wenigstens ein positives Signal aussenden konnte: Dass es nicht immer notwendig ist, in die Ferne zu schweifen. Denn auch das Gute liegt oft nah.

Auch deshalb heißen 46 Münchner Galerien für zeitgenössische Kunst vom 11. bis 13. September das Publikum besonders herzlich willkommen. Zudem haben sich 28 Museen und Institutionen hinter der Open Art versammelt. Und es gibt auf Galerien- und Institutsebene eine Schnittmenge mit der Various-Others-Initiative, die fast zeitgleich ihr Programm gestartet hat. An diesem Wochenende wird man also im München in zeitgenössischer Kunst schwelgen können.

Dabei sind große, etablierte Künstler ebenso vertreten wie junge, aufstrebende. Bei den Galerien hat es Veränderungen geben: So hat Max Goelitz Häusler Contemporary übernommen und führt die Galerie nun unter eigenem Namen fort. Wolfgang Jahn aus Landshut, der nach dem Tod des legendären Galeristen Karl Pfefferle dessen Räumlichkeiten unter Jahn-Pfefferle fortführte, firmiert fortan unter eigenem Namen. Und erstmals bei der Open Art dabei ist der kleine Kunstraum Belleparais.

Wie bisher werden geführte Rundgänge in verschiedenen Stadtteilen angeboten. Dafür muss man sich wegen der Coronabeschränkungen natürlich noch verbindlicher als in früheren Jahren anmelden. Der zentrale Infostand wird in diesem Jahr entfallen. Statt dessen steht die Geschäftsstelle der Galerieninitiative für Auskünfte zur Verfügung und nimmt die Anmeldungen entgegen. Die angebotenen fünf geführten Rundgänge beziehen sich aufs Museums- und Glockenbachviertel sowie die Maximilianstraße. Um jedem, der individuell durch die Galerien bummeln will, räumlich mehr Überblick zu verschaffen, wurde der Open-Art-Katalog in diesem Jahr zudem nicht wie bis bisher alphabetisch geordnet, sondern ebenfalls nach Stadtvierteln eingeteilt. So werden insgesamt zehn Rundgänge vorgeschlagen, die sich allesamt bequem zu Fuß oder mit dem Rad bewältigen lassen.

32. Open Art, Freitag, 11. Sep., 18-21 Uhr, Samstag/Sonntag, 12./13. Sep. 11-18 Uhr, Anmeldungen für die Führungen telefonisch unter 089/292015 oder per Mail unter info@muenchner-galerien.de, alle Infos unter www.openart.biz